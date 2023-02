Madonna prova que ainda consegue, Twerks no vídeo do TikTok dedicado a seus odiadores

madona, está de volta! A icônica cantora levou para TikTok na terça-feira para mostrar seus movimentos e provar que ela ainda tem.

Apesar de brincar sobre seu rosto inchado, a estrela de 64 anos sedutoramente moveu as mãos ao redor do rosto antes de se virar e ir embora, mostrando alguns twerks atenuados.

No vídeo, defina como Big Boss Vettede “Passeio de garotas bonitas“Madonna desfila com um vestido casual azul balenciaga jaqueta de treino sobre uma gola alta preta, jeans largos rasgados e rasgados com meia-calça preta transparente por baixo, luvas sem dedos pretas, brincos cruzados e um boné de beisebol preto com a frase “Espiritualmente Faminto” escrito nele.

Madonna os fãs ficaram emocionados ao ver sua estrela pop favorita de volta à ação e exibindo seus passos de dança mais uma vez. O vídeo já conquistou milhões de visualizações e curtidas no TikTok, provando que o poder de estrela de Madonna ainda está mais forte do que nunca.

Apesar de estar na indústria da música há mais de três décadas, Madonna continuou a se reinventar e se manter relevante, tornando-a uma das artistas de maior sucesso de todos os tempos. Com seu último vídeo do TikTok, Madonna mostrou mais uma vez que a idade é apenas um número e que ela não vai desacelerar tão cedo.

Madonna rebate seus haters

Madonna compartilhou o vídeo mencionado no TikTok logo depois que alguns fãs expressaram sua curiosidade sobre sua aparência alterada durante o Grammy de 2023, que ela havia abordado de brincadeira.

“Olha como estou fofa agora que o inchaço da cirurgia diminuiu. Lol” Ela twittou uma selfie de si mesma vestindo uma roupa praticamente idêntica à do TikTok com a mensagem.

Madonna apareceu brevemente durante o Grammy para apresentar Peter Kim e Sam Smithmas os espectadores rapidamente questionaram o “rosto totalmente novo” de Madonna nas redes sociais.

Pouco depois de apresentar os artistas Smith e Petras no Grammy Awards, Madonna rapidamente rejeitou aqueles que escolheram se concentrar em sua aparência física em vez de destacar a conquista histórica de Petras, que se tornou a primeira mulher transgênero a se apresentar e ganhar um Grammy.

“Em vez de focar no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor de artistas como Sam e Kim, muitas pessoas optaram por falar apenas sobre fotos em close minhas tiradas com uma câmera de lente longa por um fotógrafo da imprensa que Iria distorcer o rosto de qualquer um!!” ela disse no Instagram.