Madonna responde aos odiadores depois que seu “novo rosto” causou comoção no Grammy: “Curvem-se, vadias!”

“Curvem-se, cadelas!” foi a resposta de Madonna à onda de críticas que recebeu após sua visual ‘incomum’ e ‘preocupante’ na edição deste ano do Grammy.

A cantora foi alvo de muita discussão após a cerimônia de premiação por causa de sua “nova cara”. Ela causou bastante agitação nas redes sociais, com milhares de usuários apontando que ela parecia totalmente “irreconhecível”.

Houve algumas sugestões de que Madonna abuso de cirurgia plástica e reconstrução facial saiu do controle. A “Material Girl” passou por algumas mudanças físicas severas no ano passado, deixando os fãs seriamente preocupados. Seu comportamento levantou alarmes, com vídeos ‘estranhos’, ‘escuros’ e extremamente incaracterísticos tornando-se perturbadoramente frequentes em suas redes sociais.

O bizarro vídeo em que Madonna bebe da tigela de um cachorro

Madonna levou Instagram para revidou seus ‘inimigos’. “Em vez de focar no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor de artistas como Sam e Kim, muitas pessoas optaram por falar apenas sobre fotos em close minhas tiradas com uma câmera de lente longa por um fotógrafo da imprensa que Iria distorcer o rosto de qualquer um!!” ela disse.

ela culpou misoginismo pela reação que recebeu: “Mais uma vez fui pega no brilho do preconceito de idade e misoginia Que permeia o mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar mulheres com mais de 45 anos E sente a necessidade de puni-la Se ela continuar a ser obstinado, trabalhador e aventureiro.”

“Estou ansioso por muitos anos de comportamento subversivo – ultrapassando limites – Enfrentando o patriarcado – e, acima de tudo, curtindo minha vida. Curvem-se, vadias!”, concluiu o post.

Apesar de suas palavras fortes, a maioria das pessoas continua perplexa com a decisão de Madonna de mudar sua aparência tão drasticamente.