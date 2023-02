Mãe de Tire Nichols diz que ex-policiais que espancaram seu filho não a olharão nos olhos no tribunal

a mãe de Pneu Nichols diz que os 5 ex-policiais de Memphis em julgamento pela morte de seu filho estão claramente com medo de enfrentar algumas duras verdades… porque ela diz que eles não vão olhar nos olhos dela.

mãe de pneu, Row Vaughn Wellsdiz que estará na frente e no centro em todas as datas do tribunal à medida que o julgamento se desenrola … mas ela diz que, até agora, os ex-policiais não têm coragem de enfrentá-la.