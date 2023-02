Mahomes acrescenta outro retorno ao Super Bowl em seu livro

BAs reviravoltas no Super Bowl passaram de raridades a ocorrências frequentes – graças em grande parte a Patrick Mahomes e Tom Brady.

Mahomes levou Kansas City ao seu segundo título do Super Bowl em quatro temporadas, quando o Chiefs recuperou de 10 pontos a menos no intervalo para vencer o Philadelphia Eagles por 38 a 35 no domingo.

O primeiro campeonato para Mahomes também exigiu uma recuperação no segundo tempo, quando Kansas City transformou um déficit de 10 pontos no quarto período em uma vitória de 31 a 20 sobre o San Francisco na temporada de 2019.

Brady é o único outro zagueiro a projetar duas reviravoltas de dois dígitos no Super Bowl, apagando um déficit de 10 pontos no quarto período para vencer o Seattle por 28-24 no Super Bowl 49 e o recorde de recuperação de 28-3 para baixo no Super Bowl 51 para vencer o Atlanta por 34 a 28 na prorrogação.

Antes das quatro reviravoltas de dois dígitos de Brady e Mahomes nos últimos nove Super Bowls, nenhum time havia recuperado de pelo menos 10 pontos a menos no segundo tempo para vencer um Super Bowl.

As únicas reviravoltas de dois dígitos de qualquer tipo nos primeiros 48 Super Bowls ocorreram quando Doug Williams e Washington transformaram um déficit inicial de 10-0 para Denver em uma vitória de 42-10 no Super Bowl 22 e quando Drew Brees e New Orleans fizeram o mesmo para Indianápolis em uma vitória por 31-17 no Super Bowl 44.

A única recuperação de dois dígitos no jogo do campeonato da NFL na era pré-Super Bowl veio em 1934, quando o Giants recuperou de 13-3 para baixo no terceiro quarto para vencer o Bears por 30-13.

Nenhum quarterback foi melhor em apagar grandes déficits do que Mahomes. Os Chiefs têm um recorde de 14-10 (0,583) com Mahomes como zagueiro depois de ficar para trás por pelo menos 10 pontos. A próxima maior porcentagem de vitórias na era do Super Bowl para um QB que enfrentou pelo menos 12 déficits de dois dígitos pertence a Brady em 0,378 (42-69).

Quebra-tendências

O Super Bowl quebrou muitas tendências recentes, com Mahomes sendo o responsável por acabar com muitas delas.

Mahomes seguiu seu segundo prêmio de MVP da temporada regular ao vencer o Super Bowl, encerrando uma sequência de nove derrotas consecutivas para o MVP no Super Bowl. O último MVP a vencer antes de Mahomes foi Kurt Warner na temporada de 1999.

Warner e Mahomes conseguiram a dobradinha de MVP, ganhando os prêmios da temporada regular e do Super Bowl na mesma temporada. Os únicos outros a fazer isso foram Steve Young (1994), Emmitt Smith (1993), Joe Montana (1989), Terry Bradshaw (1978) e Bart Starr (1966). Joe Namath ganhou o prêmio de Jogador do Ano da AFL e MVP do Super Bowl na temporada de 1968.

Mahomes se juntou a Brady e Montana como os únicos jogadores a ganhar vários prêmios de MVP da temporada regular e do Super Bowl.

Mahomes também foi o primeiro jogador a liderar a liga em passes de jardas e vencer o Super Bowl. Os líderes de passagem anteriores foram 0-6 no grande jogo.

O Chiefs também venceu o jogo depois de vencer o cara ou coroa – encerrando uma seqüência de oito derrotas consecutivas pelo vencedor do cara ou coroa. Seattle foi o último a fazê-lo no Super Bowl 48 contra o Denver.

Dói tão bem

Jalen Hurts, da Filadélfia, teve um desempenho memorável em uma causa perdida.

Hurts fez 27 de 38 para 304 jardas e um touchdown, correu 15 vezes para 70 jardas e três touchdowns e marcou em uma conversão de 2 pontos em uma das performances mais prolíficas da história do Super Bowl.

Hurts estabeleceu o recorde de mais jardas corridas de um zagueiro em um Super Bowl, empatou o recorde de Terrell Davis de mais corridas TD de qualquer jogador, empatou a marca de James White com 20 pontos marcados e juntou-se aos membros do Hall of Fame Steve Young e Joe Montana como o únicos jogadores a contabilizar pelo menos 370 jardas e quatro TDs (correr e passar) em um Super Bowl.

Depois de perder em sua primeira partida no Super Bowl, Hurts terá que superar algumas tendências históricas se quiser acabar do lado vencedor.

Dos 34 zagueiros titulares que venceram o Super Bowl, 31 deles venceram em sua primeira tentativa como titular. Hurts tentará se juntar a Len Dawson, Bob Griese e John Elway como os únicos QBs a perder sua primeira estreia no Super Bowl e vencer mais tarde em suas carreiras.

Movimentos de treinamento

Os Eagles estarão procurando por novos coordenadores em ambos os lados da bola, com o coordenador ofensivo Shane Steichen assumindo o cargo de técnico principal em Indianápolis e o coordenador defensivo Jonathan Gannon assumindo o cargo no Arizona.

Isso marca a primeira vez em nove anos que uma equipe perde os dois coordenadores para cargos de técnico principal em outras franquias. A última vez que isso aconteceu foi depois da temporada de 2013, quando o coordenador defensivo de Cincinnati, Mike Zimmer, foi contratado em Minnesota e o coordenador ofensivo, Jay Gruden, em Washington.

Exceto por quaisquer surpresas tardias, o ciclo de coaching terminou este ano com todas as cinco vagas preenchidas. Frank Reich foi para Carolina, DeMeco Ryans para Houston e Sean Payton para Denver.

Apenas um dos cinco empregos foi um candidato minoritário (Ryans), deixando a NFL com apenas seis treinadores minoritários pela segunda temporada consecutiva: Mike Tomlin de Pittsburgh e Todd Bowles de Tampa Bay, que são negros; Mike McDaniel, de Miami, que é birracial; Robert Saleh, dos Jets, que é descendente de libaneses; e Ron Rivera, de Washington, que é hispânico.

As promoções para Ryans e Gannon significam que 8 dos 22 (36,3%) cargos de treinador principal nos últimos três ciclos foram preenchidos por treinadores de origem defensiva. Isso é um aumento em relação aos cinco ciclos anteriores, quando apenas 8 dos 33 (24,2%) empregos foram para treinadores defensivos.