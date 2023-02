Mahomes e Hurts se enfrentam antes do Super Bowl LVII

Patrick Mahomes e Jalen dói sentados um ao lado do outro durante o Noite de abertura do Super Bowl cerimônia na segunda-feira no State Farm Stadium, um confronto direto fora do campo antes de Super Bowl LVII.

Mahomes vs. Hurts é a primeira vez que dois zagueiros negros vão lutar em um Super Bowl e ambos entendem a importância do evento.

Philadelphia Eagles aterrissam em Phoenix antes do Super Bowl LVIILAPRESSE

“É um momento histórico. É um momento histórico”, disse Hurts. “Eu sinto que isso dá a muitas pessoas em casa algo pelo que esperar. É dizer às crianças que talvez se alguém está dizendo que elas não podem fazer algo, isso pode ser feito. É muito bom fazer parte da história.”

Quando Mahomes começou a falar, a multidão explodiu em vivas e aplausos, uma pequena amostra do que está por vir no domingo.

“Tantas pessoas lançaram as bases antes de nós”, disse Mahomes. “Vai ser um momento especial.”

Mahomes e Hurts falando fora da câmera

Mahomes, 27, e Hurts, 24, foram vistos falando um com o outro toda vez que a cerimônia era focada em outra pessoa.

Embora não esteja claro sobre o que eles estavam falando, está claro que não há animosidade antes do confronto do Super Bowl.

Uma das coisas mais difíceis de fazer no NFL é ser consistentemente bem-sucedido, mas o treinador principal Andy Reid tem feito um excelente trabalho em manter a equipe competitiva.

Chiefs estão em um terceiro Super Bowl nos últimos quatro anos e gerente geral Brett Veach acredita que Mahomes manterá o time no grande jogo todos os anos.