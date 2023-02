mais de 3 MIL vagas

O Concurso Prefeitura de Paulínia-SP abriu um processo seletivo para preencher vagas de diversos níveis de escolaridade. Dessa forma, as oportunidades são para pessoas com nível escolar médio, técnico e superior.

Os cargos disponíveis são para atuar em unidades da Rede Municipal de Saúde e Educação da Prefeitura de Paulínia, no estado de São Paulo. Por isso, as Secretarias de Educação e de Saúde irão escolher os locais de trabalho na hora da contratação. Além disso, esses locais poderão ser alterados posteriormente.

Confira mais sobre o Concurso Prefeitura de Paulínia-SP no artigo abaixo!

Quais são os cargos disponíveis neste processo seletivo?

O cargo de ensino médio para o Concurso Prefeitura de Paulínia-SP é o de Agente de Apoio Educacional. No entanto, além da escolaridade, quem quiser se candidatar para esta vaga, precisará comprovar a experiência de, pelo menos, seis meses na função.

Já o cargo de nível técnico é para pessoas que possuem curso Técnico de Enfermagem. Além disso, o interessado precisa possuir registro no COREN e experiência comprovada de, no mínimo, um ano na função.

Por fim, na categoria dos cargos de nível superior, as vagas são para pessoas que possuem diploma de nível superior em Enfermagem e em Medicina. No caso deste último, as vagas são para médico do trabalho, assim como para plantonistas de várias especialidades.

Como realizar a inscrição no Concurso Prefeitura de Paulínia-SP?

O candidato que quer concorrer a uma das vagas abertas no Concurso Prefeitura de Paulínia-SP, já pode se inscrever. Isso porque as inscrições abriram ontem, dia 13 de fevereiro de 2023, e ficarão abertas, a princípio, até o dia 8 de março, às 16 horas.

Para realizar a inscrição, o interessado deve entrar na página eletrônica da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é responsável pela organização deste certame, para preencher o formulário de inscrição. Além disso, os candidatos devem pagar o boleto no valor de R$ 36,25 para finalizar o processo de inscrição. Esse valor é o mesmo independentemente do cargo que o candidato escolher.

Por fim, cada candidato pode concorrer a mais de um cargo no Concurso Prefeitura de Paulínia-SP. Contudo, para isso, ele deverá preencher um formulário de inscrição para cada cargo e pagar mais de uma taxa também. Caso o candidato consiga a aprovação para mais de uma vaga, ele deverá escolher qual quer exercer.

Detalhes da seleção e das vagas

A seleção para a ocupação dos cargos do Concurso Prefeitura de Paulínia-SP funcionará por meio de uma avaliação de títulos e de experiência profissional. Entretanto, antes dessa avaliação, a banca irá analisar se os candidatos possuem o requisito mínimo que a vaga pede. Dessa forma, somente os candidatos que se adequam às vagas participaram da etapa de Avaliação de Títulos.

Em relação à remuneração, o cargo de nível médio possui salário de R$ 2.000,00, enquanto o cargo técnico recebe R$ 5.591,88. Para os cargos de nível superior, a vaga de Enfermeiro paga R$ 7.353,10, enquanto os médicos receberão R$ 119,96 por hora, com jornada mínima de 24 horas semanais.