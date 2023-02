Mais de 70 milhões de cidadãos possuem dívidas e débitos em atraso

De acordo com um estudo divulgado pelo Serasa Experian nesta segunda-feira (27), em apenas cinco anos o número de inadimplentes no Brasil passou de 59,3 milhões para 70,1 milhões. Além do número de pessoas endividadas, o valor médio das dívidas também cresceu no período.

Entre janeiro de 2018 e janeiro de 2023, o valor médio das dívidas saiu de R$ 3.926,40 para R$ 4.612,30, ou seja, um crescimento de 19% em cinco anos. Ao fazer uma análise por faixa etária, o Serasa Experian constatou que os idosos com 60 anos ou mais foram os mais impactados no período.

Além disso,o estudo também indica que as mulheres possuem mais dívidas do que os homens. Entre os anos de 2018 a 2023, houve um crescimento de 18% da inadimplência entre mulheres, enquanto entre os homens, a alta foi de 16%. Para a Serasa, a inflação e os juros elevados são os principais fatores que influenciaram a alta na inadimplência no Brasil durante o período analisado.

Feirão Limpa Nome

O Feirão Limpa Nome é um evento criado pela Serasa onde empresas parceiras disponibilizam ofertas para negociação de dívidas e débitos em atraso. Hoje, a negociação de dívidas pode ser feita totalmente online, ou seja, os consumidores não precisam sair de casa para realizar o pagamento.

Para isso, é preciso acessar o Site Serasa Limpa Nome ou o aplicativo da empresa, disponível para download no Google Play (aparelhos Android) ou na App Store (dispositivos iOS). Vale informar que os consumidores também podem fechar um acordo por telefone, ligando na Central de Atendimento da Serasa nos números 0800 591 1222 ou 3003-6300.

Apesar do Feirão ser mediado pela Serasa, a porcentagem dos descontos pode variar de acordo com a empresa parceira onde o cliente possui débitos em atraso. Vale informar que alguns descontos podem chegar a 99% e após quitar uma dívida, o prazo para a exclusão do nome do consumidor nos programas de proteção ao crédito é de até 5 dias úteis.

Veja quais são as principais causas de dívidas no Brasil

Segundo informações disponibilizadas pela Serasa Experian, o cartão de crédito é um dos principais responsáveis pela inadimplência no país (28,7%). Além disso, as contas básicas são responsáveis por 22,25% dos endividamentos e o setor de varejo por 11,47%. Ao somar o valor de todas as dívidas, em dezembro de 2022 a inadimplência ultrapassou os R$ 312 bilhões.

“Ao longo de 2022 promovemos inúmeras ações para ajudar o consumidor a recuperar crédito no mercado”, afirma Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome. “O Feirão, ápice dessas ações, estimulou que parte do 13º Salário fosse usado pelos brasileiros para pagar dívidas, reorganizar as finanças, reestabelecer a saúde financeira e retomar crédito”, complementa.

Além de eventos criados por empresas privadas para renegociação de dívidas, o governo federal deve lançar ainda neste ano o “Desenrola” com o objetivo de diminuir a inadimplência no Brasil. O programa federal terá como foco cidadãos que ganham até dois salários mínimos mensais.