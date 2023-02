Mais recente sobre o caso do Manchester City: a maior controvérsia que a Premier League já enfrentou

Ohá uma semana, o Liga Premiada enviou uma onda de choque pela liga ao acusar Cidade de Manchester de mais de 100 supostas violações financeiras.

As supostas violações, que abrangem o período de 2009 a 2018, estão relacionadas aos relatórios de lucros, remuneração, regulamentos da UEFA e cooperação do clube com as investigações da Premier League.

O clube foi encaminhado a uma comissão independente que estudará os fatos antes de emitir um veredicto final, do qual não cabe recurso.

Guardiola frustrado em meio a cobranças da EPL: Gerrard escorregou por nossa culpa?

O que há de mais recente no caso do Manchester City?

Passada uma semana, vários jornalistas falaram sobre o Cidade de Manchester caso e ofereceu previsões sobre o que poderia acontecer a seguir.

Kieran Maguireprofessor e o homem por trás do Price of Football, explicou os meandros do caso ao MARCA.

“As alegações são, em termos gerais, que Cidade receitas superestimadas e despesas subestimadas, o que permitiu ao clube cumprir o Fair Play Financeiro”, maguire disse.

“Primeiro, eles vão ouvir todas as partes e examinar as evidências. Depois eles vão tomar uma decisão e, se forem punidos, podem exigir um exame mais aprofundado ou penalizá-los com perda de pontos e até rebaixamento.”

Enquanto isso, Sam Leejornalista do The Athletic, vê semelhanças com a sanção da UEFA de 2020 de dois anos fora da Europa, que mais tarde foi anulada pelo CAS.

“É difícil ter uma opinião porque, embora o grande número de denúncias seja muito grave, também foi grave quando Cidade foram expulsos da Liga dos Campeões”, Lee afirmou.

“Todo mundo falou sobre isso, as pessoas ficaram muito bravas, mas o clube disse que iria lutar e vencer… e no final venceu.

“Agora, a situação parece muito semelhante a então. Se eles forem considerados culpados, será notícia, mas não é certo e pode levar anos até descobrirmos.”

Miguel Delaneyjornalista do The Independent, continuou colocando a gravidade dos eventos em perspectiva.

“Por causa das supostas acusações, é a maior controvérsia que a Premier League já enfrentou, ainda mais do que a Super League”, disse. Delaney disse.

“As pessoas no futebol inglês ficaram chocadas. A gravidade das supostas acusações também é a razão pela qual as possíveis punições podem ser tão severas.”

James Greggque trabalha na BBC, ecoou Delaneyé o sentimento.

“É o conjunto de cobranças mais forte da história da Premier League” grego exclamou.

“Quando eles os comunicaram, eles sabiam que iam causar um rebuliço.

“Não sei o que vai acontecer, mas é uma mensagem para quem acha que pode se safar.

“É apenas o começo de uma batalha legal muito longa. Se você está Cidadeé uma coisa preocupante.”

Chris Flanaganjornalista do FourFourTwo, destacou como isso pode impactar os demais clubes da Premier League.

“Para a Premier League, o caso tem que ser convincente, pois levou quatro anos para concluir a investigação e Cidade foram acusados ​​de mais de 100 crimes”, Flanagan afirmou.

“Falou-se na Inglaterra que alguns clubes podem querer Cidade ser rebaixado se for considerado culpado, ou para que seus títulos da liga sejam retirados e dados aos times que terminaram em segundo lugar em cada temporada.

“Mas seguramente, Cidade lutará muito contra as acusações, então ninguém pode ter certeza de qual será o resultado. Este pode ser um dos maiores dramas da história da Premier League.”

Finalmente, Álvaro Romeuda Talksport, acredita Cidade não pode sair do sábio sem mácula.

“As alegações são extremamente graves”, Romeu afirmou.

“Agora espera-se que o clube aloque todos os recursos necessários para preparar uma defesa sólida que lhes permita sair deste novo litígio ileso, mas não imaculado.

“Imaculado é impossível porque sua imagem já foi muito prejudicada. Por mais que os advogados tentem, será difícil para Cidade para oferecer um argumento impecável para cada uma das mais de 100 infrações.

“De fato, quando eles ganharam o recurso para o CAS há três anos, a decisão do juiz reconheceu que havia de fato uma base para uma reclamação contra Cidade.

“Parece que a Premier League manteve essa parte do julgamento para si mesma e decidiu continuar puxando o fio.

“Aconteça o que acontecer, o dano CidadeA reputação de já foi feita. Ele inaugura um período em que qualquer coisa Cidade conquistas em campo virão com uma nota de rodapé, um lembrete de que o clube está sob investigação.

“É imperativo que a punição, se houver, seja exatamente o que foi previsto para tais casos, independentemente do dano que possa causar tanto à Premier League quanto à Cidade.

“Este processo pode ser demorado e, quando houver uma resolução, muitos membros atuais do clube podem ter partido há muito tempo.”