Mais um ANÚNCIO de Lula que deixa brasileiros SATISFEITOS

Certamente você conhece alguém ou mesmo está com problemas no CPF, ou seja, com o “nome sujo”. A quantidade de brasileiros endividados é enorme, que todos nós conhecemos uma ou mais pessoas vivendo essa situação.

Por isso, o presidente eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu fazer um anúncio, que beneficiará esses cidadãos.

Hoje em dia, de acordo com informações colhidas pelo Serasa, são aproximadamente 60 milhões de brasileiros inadimplentes diante dos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, você entende o que um “nome sujo” significa para alguém endividado? Lula sabe e quer ajudar a população a recuperar a saúde financeira.

A importância de deixar a inadimplência

Como várias pessoas devem entender, ou ao menos imaginam, o dia a dia de alguém que tem o CPF negativado fica muito difícil. Afinal, são diversos processos envolvendo crédito que praticamente nulos para inadimplentes.

Os inúmeros serviços e produtos financeiros ficam mais complicados para aqueles que são endividados. Isso ocorre, essencialmente, pelo fato das instituições financeiras e empresas brasileiras realizarem consultas relacionadas ao crédito dos possíveis clientes.

Assim sendo, órgãos de proteção ao crédito, tal como o SPC e o Serasa, são parâmetros indicativos da probabilidade de a pessoa não conseguir quitar suas dívidas. Assim, estas instituições e empresas por vezes nem consideram as solicitações dos cidadãos inadimplentes.

Compras parceladas, por exemplo, são rapidamente negadas àqueles que mantém outras pendências. Já que os chamados birôs de crédito consideram esses cidadãos um risco por não pagarem seus débitos. Ou seja, a concessão do crédito é quase impossível.

Os bancos raramente oferecem empréstimos para os inadimplentes por conta do risco destes cidadãos não efetuarem os pagamentos. Similarmente, é bem complicado um devedor conseguir acesso a cartão de crédito, o que hoje em dia é uma ferramenta muito útil em diversas situações.

Então, a fim de evitar mais dores de cabeça, existe a necessidade de manter, ao máximo, as contas pagas em dia, evitando as dívidas. Contudo, como os últimos anos para o Brasil foram economicamente ruins, o que o cidadão brasileiro, já dentro do grupo de inadimplentes, pode fazer se quiser reverter essa situação?

Litígio Zero é o programa que Lula quer divulgar para endividados

Pensando em toda a dificuldade que esses brasileiros enfrentam, e o que eles têm que fazer para sair da inadimplência, o Governo Federal projetou o programa Litígio Zero. Essa é uma grande iniciativa da governança de Lula, cujo objetivo é uma rápida recuperação econômica de milhares de brasileiros. Afinal, recuperando a economia dos cidadãos, recupera-se também a economia do país.

Por meio da medida, as PF’s (Pessoas Físicas) e as PJ’s (Pessoas Jurídicas) que se mantém em situação de inadimplência, poderão financiar todo o valor das suas dívidas. Mas, com o Litígio Zero, este parcelamento será feito sem o pagamento de juros ou taxas extras.

Para que a participação no programa seja concretizada, o valor total dos débitos das Pessoas Físicas ou dos pequenos empreendedores pode alcançar, no máximo, 60 salários-mínimos. As pequenas empresas ainda conseguem desconto de 40% até 50% para a quitação do débito.

Além do mais, as grandes empresas podem participar também do programa Litígio Zero. Só é preciso se atentar para que a dívida seja maior do que 60 salários-mínimos vigentes. Em tal situação, dependendo de como está o financeiro da empresa, pode haver até 100% de dívida perdoada.

Para o cadastro no Litígio Zero, programa criado no governo Lula, é só acessar a plataforma do Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. Ademais, o prazo para se inscrever vai até 31 de março, portanto, não perca essa oportunidade.