Malik Beasley acertou 7 cestas de três pontos, na vitória do Lakers sobre o Warriors por 124 a 111

Malik Beasley marcou 25 pontos, Austin Reaves teve 17 fora do banco e o Los Angeles Lakers voltou do intervalo do All-Star para vencer o Golden State Warriors por 124 a 111 na noite de quinta-feira.

Beasley, que foi adquirido da Utah como parte de uma troca de três times durante o prazo final de 9 de fevereiro, tem dois jogos de 20 pontos em suas quatro partidas pelo Lakers. Ele teve um início rápido com oito dos primeiros 10 pontos do Lakers e depois fez oito pontos no terceiro quarto, quando eles abriram o jogo.

Reeves acertou todos os seis arremessos de campo e acertou 4 de 4 na linha de falta. Seu grande quarto foi o terceiro, quando marcou 13 pontos.

O Lakers teve sete jogadores com dois dígitos no que acabou sendo noites tranquilas para Lebron James e Anthony Davis. James – que sofreu uma lesão na mão durante o jogo All-Star Domingo noite – fez 13 pontos, mas foi 5 de 20 do chão, marcando apenas a sexta vez em sua carreira que ele acertou 25% ou pior ao tentar pelo menos 20 arremessos.

James também teve nove rebotes e oito assistências. Davis fez 12 pontos e 12 rebotes.

Klay Thompson liderou o Golden State com 22 pontos e Ty Jerome somou 20. Os atuais campeões da NBA perderam quatro de seus últimos cinco e estão com 29-30.

O Golden State chegou a 59-58 no início do terceiro quarto em um salto de Thompson antes que o Lakers fizesse uma sequência de 21-7.

O Warriors contra-atacou chegando a oito antes que o Lakers abrisse novamente com um surto de 26-6.

TIP-INS

Warriors: Jordan Poole fez 16 pontos. … Kevon Looney teve 15 rebotes e 10 pontos. Ele é o primeiro jogador do Golden State a ter quatro jogos consecutivos com pelo menos 13 rebotes desde Andrew Bogut em 2014.

Lakers: Rui Hachimura fez 14 pontos e Dennis Schroder 13. … D’Angelo Russell torceu o tornozelo direito no primeiro quarto e não voltou.

A SEGUIR

Warriors: Host Houston na noite de sexta-feira.

Lakers: Em Dallas no domingo.