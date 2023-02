Man Utd News: ações do Manchester United sobem em meio a uma oferta de compra saudita

Slebres de Liga Premiada clube Manchester United subiu acentuadamente quinta-feira antes do prazo para ofertas de aquisição e relatou interesse da Arábia Saudita.

A ação fechou a US$ 26,84, alta de quase 10%, na Bolsa de Valores de Nova York, com potenciais compradores apresentando ofertas iniciais na sexta-feira ao banco comercial Raine Group, que está lidando com a venda para os atuais proprietários do United, a família Glazer.

Com uma oferta também esperada para vir de Catarrelatos de uma mudança da Arábia Saudita podem aumentar a possibilidade de o preço de venda atingir cerca de US$ 6 bilhões.

Jim Ratcliffeo bilionário britânico proprietário da gigante petroquímica INEOS, é o único candidato a confirmar publicamente sua intenção de licitar, mas tem havido especulações crescentes sobre um interesse mais amplo nos últimos dias.

O Telegraph informou na quinta-feira que grupos em Arábia Saudita estão interessados ​​em licitar.

Sexta-feira foi descrita como um prazo flexível antes que o processo de venda ganhe ritmo.

Os Glazers, que também são donos da NFL Tampa Bay Buccaneers, anunciou em 21 de novembro sua intenção de buscar financiamento externo. Desde então, o preço das ações da United mais que dobrou de US$ 13,08 no dia do anúncio.

O interesse saudita tem sido especulado há muito tempo e os últimos relatórios vêm de uma oferta esperada de outro país do Oriente Médio, o Catar.

Também pode haver interesse da América depois que uma série de licitantes americanos entrou na corrida para comprar o Chelsea no ano passado.

O Glazers têm repetidamente resistido às tentativas de Unido torcedores para expulsá-los desde a compra do clube em 2005.

A possibilidade de investimento parcial, bem como uma venda total foram exploradas.

Não se sabe se algum comprador em potencial está preparado para ir tão alto quanto o preço amplamente estimado de US$ 6 bilhões, dado o nível extra de investimento necessário para reconstruir Old Trafford estádio.

Raine tratou da venda de Chelseaque foi comprada por Todd Boehly e Clearlake Capital por US$ 3 bilhões – um recorde para um time de futebol.