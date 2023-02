Man Utd News: Catar lança oferta para comprar o Manchester United: queremos que seja o melhor time do mundo

Co que tem sido um boato nos últimos dias e que o MARCA vem relatando, agora é uma realidade com o Manchester United se aproximando de uma aquisição do Catar.

Jassim bin Hamad Al Thanipríncipe herdeiro do Catar, anunciou que fez uma oferta aos Glazers, atuais donos do clube, “por 100% do clube”, segundo um comunicado enviado à mídia.

No comunicado de imprensa, Jassim bin Hamad Al Thani diz que quer “devolver ao clube sua antiga glória, dentro e fora do campo e buscará trazer os torcedores de volta ao coração de Manchester United“.

A oferta é “totalmente isenta de dívidas” e apresenta ainda a intenção de “investir nas equipas de futebol, no centro de treinos, no estádio, expandir a infraestrutura do clube e, ainda, melhorar a experiência dos adeptos e das comunidades de adeptos do clube”.

Em suma, o investimento desta candidatura, segundo a nota de imprensa, visaria “garantir que Manchester United é reconhecido mundialmente por sua excelência futebolística e por ser considerado o melhor clube do mundo”.

Jassim bin Hamad Al Thani, o Negro

Jassim bin Hamad Al Thani afirmou ser um “fã de longa data do Manchester United” e querer “trazer de volta as velhas tradições e as velhas glórias esportivas para o clube”.

Evitando conflito com o PSG

Para evitar o controle da UEFA sobre o conflito de interesses entre outros clubes e o fato de que a mesma propriedade não pode ser atribuída ao Manchester United e ao PSG para evitar problemas futuros, o Catar entrará no projeto do Manchester United por meio do QIB, um dos maiores bancos do do país e cujo presidente é Jassim Al Thani e, portanto, diferente do fundo de investimentos QSI, dono do time parisiense.

Nasser Al-Khelafi, presidente do PSG

Apesar de tudo isso, Red Bull por exemplo tem vários times espalhados pela Europa, incluindo Salzburg e Leipzig até disputando a fase de grupos da Liga Europa 2018-19, mas o Catar decidiu separar suas fontes de investimento para assumir Manchester United.

O valor da aquisição é estimado em cerca de 6 bilhões de euros.