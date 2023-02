Man Utd News: Erik ten Hag repreende o início lento do Manchester United contra o Leeds

Erik ten Hag elogiou seu time do Manchester United por se recuperar de uma desvantagem de dois gols para empate em 2 a 2 com o Leeds United no Liga Premiada na quarta-feira, mas o holandês criticou a maneira como seus jogadores começaram devagar cada tempo.

“Se você começar cada tempo como nós, é inaceitável. Você sofre dois gols e depois tem que correr atrás dos fatos. E isso é realmente frustrante e inaceitável”, disse ele.

Wilfried Gnonto marcou no primeiro minuto de jogo, e o Leeds dobrou a vantagem aos três minutos do segundo tempo, quando Rafael Varane colocar a bola em seu próprio gol.

Marcus Rashford reduziu pela metade o déficit logo após a marca de uma hora e substituiu jadon sancho acrescentou um empate aos 70 minutos para ‘The Red Devils’, que perderam apenas uma das últimas 16 partidas oficiais.

Apesar das críticas iniciais, o técnico do United ficou satisfeito com a resposta de seu time: “Tenho que elogiar o time, a forma como eles são resistentes, a forma como eles reagem. E acho que fazemos, sim, um futebol muito bom, criar chances. Finalmente também finalizamos e marcamos dois grandes gols.”