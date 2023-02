Man Utd News: Garnacho está se tornando o substituto de melhor impacto da Premier League

Erik ten Hag’s até agora superou as expectativas durante sua primeira temporada no comando de Manchester United e uma de suas maiores armas é Alexandre Garnachoque contribuiu com dois gols e duas assistências até agora como substituto de impacto.

Ele marcou no domingo em a vitória do time por 2 a 0 fora de casa contra o Leeds Unitedcontinuando sua progressão.

“Nos primeiros minutos ele não foi direto, mas depois do 1 a 0 ele melhorou”, dez bruxas disse a seguir Manchester United‘nadar.

“Ele tem grandes habilidades de drible, com ritmo e tempo para correr e finalizar.”

Para Manchester UnitedDepois do segundo gol de , o ala de 18 anos pegou a bola fundo e dirigiu para a área antes de acertar a bola na rede. Foi o segundo dele no campeonato, depois do primeiro contra Fulham.

Somado a suas duas assistências, nenhum jogador da Premier League foi tão eficaz saindo do banco nesta temporada quanto Manchester UnitedAla argentino.

Garnacho comparado a um jovem Ronaldo

Na temporada passada, sob Ralph Rangnick, garnacho fez sua estreia no final da temporada, jogando apenas 12 minutos em duas partidas.

Nesta temporada, ele foi titular em três das 12 partidas em que foi convocado para a rodada, jogando 352 minutos.

“Se você é um jogador jovem na Manchester United e você é um atacante, você tem que ter arrogância, você tem um ego e ele parece ter isso, paixão também”, Gary Neville disse sobre ele na Sky Sports.

“Ele tem algo sobre ele, não há dúvida sobre isso.

“Má atitude ou não, ele pode jogar. Ele trouxe muita energia desde que veio para o lado esquerdo.

“Eu lembro Cristiano Ronaldo marcando um gol, um gol individual daquele time há muitos, muitos anos.”