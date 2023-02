Man Utd News: Grande pressão do Catar para comprar o Manchester United

QSheikh de Atar Tamim bin Hamad Al Thani teve dois compromissos importantes esta semana. A primeira aconteceu na terça-feira no Parc des Princes. Ele não é visto com frequência em Paris Saint-Germaindo estádio, mas compareceu à capital francesa para assistir à derrota de seu time contra Bayern de Munique com Nasser Al-Khelaifi, seu parceiro de maior confiança no clube francês. A segunda reunião está marcada para quinta-feira.

Conforme revelou a MARCA em 8 de março, o Catar será um dos grupos de investimento que concorrerá ao leilão aberto pela Unido e que vence hoje para o banco norte-americano Raine Group, que estaria liderando a operação.

O estado do Golfo não queria fazer um movimento anteriormente, apesar dos rumores contínuos sobre outros compradores, incluindo Jim Radcliffedono da INEOS, e até Elon Musk, novo dono do Twitter. Eles acreditam que há muitos interessados ​​e não tantas ofertas quanto podem aparecer para o família Glazer.

O Catar não entraria em princípio por meio do QSI, o fundo de propriedade da PSG, embora a UEFA já tenha sido contactada para garantir que não entraria em conflito dado que já existem casos semelhantes. Se a compra se concretizar, fala-se num montante de cerca de 6 mil milhões de euros, será através do fundo soberano QIA ou de empresários privados do Qatar próximos da família real.

Há precedentes semelhantes ao do Catar caso o negócio seja fechado. No futebol, por exemplo, Red Bull tem interesses em Leipzig e Salzburgo.

Dez clubes da Premier League fazem parte de um sistema de copropriedade de fundos múltiplos. O fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) conseguiu garantir uma participação na Newcastle apesar das dúvidas iniciais na Premier League e, acredite ou não, convenceu a Premier League de que a capital não vinha do estado.

Por outro lado, Ratcliffe está licitando com a INEOS e já é proprietária de Legal. Eles também podem coincidir em competições europeias, mas, apesar disso, ele não está concorrendo com um grupo de investimento diferente.

Um torcedor do Manchester United

O Catar, porém, deixaria a QSI de lado, focando em PSGo que implica que o presidente do clube parisiense também não estaria vinculado a esta operação.

O Catar, após a Copa do Mundo, acelerou sua ofensiva durante 2023 para entrar na Premier League. São apaixonados pela liga inglesa e estudaram nas mais prestigiadas escolas do país, nomeadamente: Sherborne School, Harrow School e a Royal Military Academy, Sandhurst. Pessoas próximas ao xeque dizem que ele é principalmente um Homens Unidos fã.