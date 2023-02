Man Utd News: Manchester United afunda sem Casemiro: De candidatos ao título em potencial para sofrer mais gols do que marcam

Tele está assinando Casemiro de Real Madrid verão passado mudou Manchester United radicalmente, já que o internacional brasileiro tem sido um membro-chave de um sólido meio-campo dos Red Devils.

Na verdade, Manchester United olhar uma equipe diferente quando o meio-campista experiente não está em campo. Nenhuma equipe conseguiu mais pontos (30) na Premier League desde Casemiro fez sua estreia na liga na vitória por 2 a 1 sobre Everton em 9 de outubro. Os Red Devils são seguidos por Newcastle (28) e Arsenal (26).

“Eu disse desde o início, esta equipe precisava de um nº 6”, treinador Erik ten Hag disse.

“Controle, meio-campista titular, ele é muito importante. Ele é o cimento entre as pedras.

“Defesa, sabe a sua posição, aponta os outros para a posição, ganhando bolas, duelos principalmente, com a posse de bola ele pode acelerar o jogo. Estamos muito felizes em tê-lo a bordo.”

Com Casemiro no time titular, Manchester United tem 13 vitórias, três empates e apenas uma derrota na Premier League, tendo vencido 70 por cento dos seus jogos. Enquanto isso, sem ele no primeiro XI, o time soma quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Quando o Manchester United meio-campista está incluído na equipe titular, os Red Devils marcam em média 1,6 gols por jogo e sofrem apenas 0,69 por jogo. São 21 gols a favor e nove contra em 13 partidas.

No entanto, quando não é titular, a equipa de Ten Hag sofre mais golos (19) do que marca, visto que regista uma média de 1,6 por jogo, enquanto permite em 2,1 por duelo.

Casemiro perdido Manchester Unitedderrota de 3 a 2 para o Arsenal devido ao acúmulo de cartões amarelos e o empate de 2 a 2 na quarta-feira com Leeds devido a suspensão após receber cartão vermelho contra Palácio de Cristal.

Manchester United permanecem em terceiro com 43 pontos e estão sete pontos atrás do líder Arsenal. Na verdade, eles ficaram 10 jogos sem perder, mas sem Casemiro eles podem nem ter estado em vagas na Liga dos Campeões.