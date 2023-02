Man Utd News: Manchester United renasce das cinzas: eles podem ganhar um quádruplo?

EUm apenas 12 meses, o Manchester United passou de vaias a aplausos.

domingo Taça da Liga as comemorações finais em Wembley completaram um ano desde que um coro de vaias ecoou Old Trafford depois de um empate sem gols com o humilde Watford.

Os 20 vezes campeões ingleses registraram sua pior temporada na Premier League e terminaram 35 pontos abaixo do campeão Manchester City.

Poucos poderiam esperar uma reviravolta tão rápida quando o novo técnico Erik ten Hag foi contratado no verão passado. Mas o homem que levou o Ajax a três títulos holandeses em quatro temporadas já levou o United de volta às vitórias, encerrando uma seca de troféus de seis anos e mantendo o clube lutando em mais três frentes nos últimos meses da campanha.

Por mais improvável que um quádruplo possa ser, o United ainda está na disputa em todas as competições domésticas e avançou para as oitavas de final da Liga Europa após a memorável vitória da semana passada contra o líder da liga espanhola, o Barcelona.

E com os confetes ainda espalhados pelo campo em Wembley, Ten Hag iniciou sua missão de entregar mais talheres.

“É uma copa em fevereiro, mas mostra a direção certa. Isso tem que ser a inspiração”, disse ele. “Se você trabalhar muito, se ficar unido, as coisas são possíveis.”

A COPA DA FA

O United recebe o West Ham na quinta rodada na quarta-feira, com uma vaga nas quartas de final em jogo.

A competição já começou depois que vários clubes da Premier League foram eliminados nas primeiras rodadas, incluindo o líder da liga, o Arsenal, o detentor da Copa, o Liverpool, e o Chelsea, que gasta muito.

Com o Fulham enfrentando o Leeds, isso significa que outro time da primeira divisão abrirá caminho antes da próxima rodada, junto com o perdedor entre United e West Ham.

Se o United avançar, o City continua sendo a maior ameaça, junto com o quarto colocado Tottenham.

Ambas as equipes enfrentam adversários da segunda divisão, com o City viajando para o Bristol City na terça-feira e o Spurs jogando fora no Sheffield United na quarta-feira.

A LIGA EUROPA

A vitória contra um time do Barcelona que está sete pontos à frente do Real Madrid, detentor da Liga dos Campeões, na Espanha, colocou o United como favorito para erguer o troféu.

Mas ainda restam vários grandes nomes na competição, incluindo Arsenal, Juventus e Roma.

O United enfrenta outro time espanhol no Real Betis nas oitavas de final e deve estar confiante após superar o Barça nos playoffs. No entanto, mesmo que a Liga Europa seja considerada a segunda divisão do futebol europeu, há muitos testes pela frente se o time de Ten Hag avançar novamente.

A programação da competição também foi um problema para as equipes no passado, já que os jogos são disputados nas noites de quinta-feira, o que pode prejudicar os preparativos para os jogos em casa no fim de semana.

A PRIMEIRA LIGA

Embora uma disputa prolongada pelo título possa ser um pedido muito grande para um time que ainda está no início de seu desenvolvimento, o terceiro colocado United está atualmente na disputa pelo topo, oito pontos atrás do Arsenal.

E já tendo jogado contra Arsenal e City duas vezes nesta temporada, há a chance de diminuir a diferença quando a dupla da frente se enfrentar novamente em abril.

Ten Hag será encorajado pelo fato de que sua equipe está melhorando à medida que a temporada avança, enquanto o Arsenal mostrou sinais de oscilação nas últimas semanas e o City ainda não convenceu totalmente.

A profundidade da equipe do United pode ser o maior obstáculo, com a lesão no tornozelo de Christian Eriksen deixando-o de fora na maior parte do resto da temporada e Anthony Martial lutando para se manter em forma.

Isso deixou o Ten Hag mais dependente das contratações de empréstimo de janeiro, Wout Weghorst e Marcel Sabitzer, do que ele poderia desejar. Ambos contribuíram, mas não podem oferecer a mesma qualidade de Eriksen e Martial.

A recente suspensão de Casemiro viu a equipe lutar para lidar com sua ausência, enquanto Marcus Rashford é a principal fonte de gols.

Se algo acontecer com o atacante da Inglaterra, isso pode atrapalhar a temporada do United.

A falta de experiência do United no título é outro fator, e é por isso que vencedores em série como Casemiro e Raphael Varane podem ser cruciais nos estágios finais da campanha. Lisandro Martinez e Antony também têm experiência em conquistar títulos da liga sob o comando de Ten Hag no Ajax.

ISSO PODE SER FEITO?

Sob o comando do icônico ex-gerente Alex Ferguson, o United se tornou o primeiro e único time de futebol inglês a vencer o título da liga, a Champions League e a FA Cup em uma temporada em 1999.

O City conquistou o triplo de troféus domésticos – liga, FA Cup e League Cup – em 2019.

O Liverpool parecia a caminho de uma inédita quádrupla na última temporada, mas acabou com apenas a FA Cup e a League Cup depois de terminar como vice-campeão do campeonato e perder para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões.

Depois de garantir um troféu, um segundo de qualquer descrição, junto com uma vaga nas quatro primeiras eliminatórias da Liga dos Campeões, seria considerado um grande sucesso para o Ten Hag.