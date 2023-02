Man Utd News: Rashford, a ‘Chuteira de Ouro’ que emergiu da longa sombra de Cristiano Ronaldo

Marcus Rashford tornou-se uma sombra de si mesmo na última temporada. Lesões, problemas de confiança – perdeu um pênalti na final da Euro 2020 – e a chegada de Cristiano Ronaldo relegou-o para segundo plano em Manchester United. Aliás, teve a sua pior época desde que se estreou pela equipa principal em 2016: marcou apenas cinco golos em 32 jogos.

“Ele não tem futuro em Unido” Jamie Redknapp chegou a dizer. O filho favorito de Old Trafford ficou sete meses sem marcar: de 22 de janeiro a 22 de agosto de 2022. Ele até parou de jogar pela Inglaterra, embora tenha se recuperado para se esgueirar para a seleção da Copa do Mundo no último minuto.

O fato é que, depois do Catar 2022, coincidindo com a saída de Cristiano Ronaldo de Manchester, ele se tornou Unidomenino de ouro de novo. Dos 22 gols que marcou nesta temporada, 14 foram nas 16 partidas que disputou após a Copa do Mundo. Nenhum jogador nas ligas principais marcou mais gols depois da Copa do Mundo. Ele é seguido por Karim Benzema (10), Erling Haaland (9), Wissam Ben Yedder (9) e Alexandre Lacazette (8).

Sua grande atuação contra Barcelona na primeira mão dos playoffs da UEFA Europa League colocou-o de volta no topo do futebol mundial. Rashford marcou o empate para fazer o 1-1 depois de receber um passe para o espaço de Fredcausado Jules Koundépróprio gol de colocar Unido à frente depois de sentar Raphinha para baixo e foi derrubado por Presoque deveria ter visto vermelho, aos 64 minutos.

“Ele me acerta na perna, é contato certeiro. Estou decepcionado por só conseguir um empate”, lamentou Rashfordque já igualou o seu melhor marcador com 22 golos em 2019/20, à saída do Camp Nou.

“Que diferença de um ano atrás. Em fevereiro de 2022, Rashford parecia um jogador em declínio e incapaz de cumprir o que prometeu quando jovem”, escreveu Rob Draper no Sportsmail. “Em vez disso, se você pode explodir o Camp Nou, você se junta a um grupo de elite de jogadores. Rashford atingiu o medo em um Barcelona defesa que parecia quase inexpugnável ultimamente.

O elogio para Manchester UnitedO avanço de apenas não para. “Ele está praticamente imparável neste momento. Ninguém pode pará-lo. Onde quer que ele jogue, seja na esquerda, na direita ou no meio, ele parece imparável”, diz Paul Scholesanteriormente de Unido.

“Rashford Está em chamas. Ele fez a diferença entre as duas equipes”, disse o ex-jogador da seleção inglesa Robert Green.

Outro ex-jogador dos Red Devils, Rio Fernando usou o Twitter para elogiar o atacante.