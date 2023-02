Manchester City é acusado de violar regras financeiras da Premier League

Cidade de Manchester foi acusado pelo Liga Premiada na segunda-feira por violar uma série de regras financeiras de 2009-18, durante a qual o clube se tornou uma força no futebol inglês e europeu após sua aquisição pela família governante de Abu Dhabi.

A liga divulgou um longo comunicado detalhando uma lista de supostas violações de regulamentos do City após uma investigação de quatro anos, cobrindo um período em que o time conquistou três títulos da Premier League – em 2012, 2014 e 2018.

O City, atual campeão da liga, é acusado de não fornecer “informações financeiras precisas que dêem uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube” entre 2009-18 ou fornecer “detalhes completos sobre a remuneração dos gerentes em seus contratos relevantes” de 2009- 13. Roberto Mancini foi gerente durante esse período.

Outras supostas ofensas incluem o não cumprimento dos regulamentos da UEFA de 2013-18, regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League de 2015-18 e ajudar na investigação da liga de dezembro de 2018 até os dias atuais.

A liga disse que encaminhou as violações a uma comissão independente antes de uma audiência confidencial.

A cidade não respondeu a um pedido de comentário da Associated Press.

Cidade pode estar em risco de punição severa

O livro de regras da Premier League dá a uma comissão disciplinar poderes para impor uma série de sanções, além do escopo mais amplo de “qualquer outra penalidade que julgar adequada”.

Uma grande multa parece inevitável se as acusações forem comprovadas. Também está em jogo a dedução de pontos, a anulação do título ou até mesmo a expulsão do campeonato, de acordo com as regras do campeonato.

Enquanto o City estava sob investigação da Premier League, o clube teve uma suspensão de dois anos das competições europeias de clubes anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte em 2020, depois que a UEFA determinou que o City cometeu “violações graves” dos regulamentos de fair play financeiro de 2012-16. .

O City não foi totalmente inocentado de irregularidades, embora o tribunal tenha dito que algumas das alegações não foram provadas ou não puderam ser julgadas por causa de um estatuto de limitações nas regras da Uefa.

O tribunal também multou a cidade em 10 milhões de euros (na época US$ 11,3 milhões) por não cooperar com os investigadores. O “desrespeito flagrante” do clube deve ser “fortemente condenado”, disseram os juízes do tribunal.

O City se transformou em uma potência do futebol inglês na década desde que foi comprado pelo xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e membro da família real de Abu Dhabi.

Sob sua propriedade em Abu Dhabi, o City – que antes vivia à sombra do vizinho Manchester United – conquistou seis títulos da Premier League, duas FA Cups e seis Copas da Liga Inglesa.

Foi o período de maior sucesso nos 143 anos de história do clube.