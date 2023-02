Manchester United x Barcelona: escalações previstas, hora do início, como e onde assistir na TV e online

Barcelona viajar para a Inglaterra para assumir Manchester United na quinta-feira para a partida de volta da eliminatória da Liga Europa entre os dois gigantes europeus.

Num jogo que poderia ter corrido de qualquer maneira, os Blaugrana empataram a 2-2 com os Red Devils no Camp Nou na passada quinta-feira. Marcos Alonso colocar Barcelona adiante, mas um Marcus Rashford greve e uma Jules Koundé gol contra ajudou Unido virar o jogo.

Raphinha colocou seu nome na súmula a 14 minutos do fim para empatar o placar para os donos da casa, que entrarão em campo em Old Trafford após uma vitória confortável por 2 a 0 em casa sobre Cádiz na noite de domingo. Enquanto isso, Erik ten Haglado de derrotado Cidade de Leicester 3 a 0 no mesmo dia.

Prováveis ​​escalações Manchester United x Barcelona

Donny van de Beek e Christian Eriksen permanecem fora dos gramados devido a lesões de longo prazo, enquanto Antonio, Antonio Marcial e Harry Maguire são todas as dúvidas sobre lesões antes do confronto de quinta-feira.

Quanto a Barcelonaeles jogarão o jogo de volta sem dois de seus três meio-campistas titulares, como Pedri está fora ferido e Gavi está suspenso. Sérgio Busquets poderia voltar à ação após se recuperar de lesão, mas Ousmane Dembélé continua afastado.

Provável escalação do Manchester United (4-2-3-1): David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw; Casemiro, Fred; Bruno Fernandes, Wout Weghorst, Jadon Sancho; Marcus Rashford

Provável escalação do Barcelona (4-3-3): Marc-Andre Ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jordi Alba; Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Franck Kessie; Wing, Robert Lewandowski, Ansu Fati

Manchester United x Barcelona: quando começa?

jogo da noite de quinta-feira entre Manchester United e Barcelona começa às 20:00 GMT, horário local da Inglaterra. Para os telespectadores americanos, a partida começará às 15:00 ET/ 12:00 PT.

Manchester United x Barcelona: onde assistir?

O confronto da Liga Europa entre Manchester United e Barcelona acontecerá no Old Trafford na quinta-feira, 23 de fevereiro.

Para aqueles no Reino Unido, o jogo pode ser assistido no BT Sport 2, enquanto os espectadores nos EUA podem sintonizar via CBS e TUDN Deportes.