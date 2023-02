Mandy Rose, ex-estrela da WWE, não descarta voltar ao wrestling

Fvermes WWE lutador Mandy Rose diz que não descarta um retorno aos ringues, especialmente depois que foi demitida em dezembro passado por supostamente violar a política de uso de sites de monetização de terceiros.

Mandy Rose, 32, cujo nome verdadeiro é Amanda Saccomanfoi expulsa da WWE por enviar vídeos dela para adultos em sua página FanTime, ganhando milhares de dólares por isso.

O ‘perreo’ de Mandy Rose que faz dela a rainha twerking da WWETICK TOCK

Desde então, Rose tem se dedicado à criação de conteúdo tanto para aquela página quanto para as redes sociais, principalmente o Instagram, onde possui 3,4 milhões de seguidores. No entanto, ele diz que sente falta da adrenalina de entrar em um ringue e lutar.

Ela garante que não pendurou as chuteiras

Mandy esteve no programa The Sessions with Renee Paquette, onde ela falou sobre como não descartou um possível retorno ao wrestling. “Eu não descartei isso, com certeza. Não é como se eu tivesse minhas chuteiras penduradas e outras coisas”, disse ele.

“Eu não, mas agora não é meu foco principal, mas definitivamente para o futuro, talvez, veremos.”

No programa, ele brincou sobre como era ser demitido por ter um negócio paralelo:

“Eu estava brincando sobre isso, e todas as garotas diziam, ‘Oh meu Deus, pare, não, você é louca’, e eu dizia, ‘Não é loucura’.”

Rose contou como foi sua saída da WWE, que ela descobriu depois de perder para Roxanne Perez.

“Eu sabia que algo estava acontecendo por causa do que aconteceu na mídia social na época. Eu sei que tudo veio de Shawn Michaels, eu sabia que estava vindo da cabeça criativa nesse sentido.”

“Mas, na altura, tinha de fazer o meu trabalho e começar a planear o nosso jogo e tudo o mais que tínhamos de fazer naquela noite”, concluiu.