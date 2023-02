Manny Machado assina extensão de contrato de US$ 350 milhões com os Padres

Tele padres de san diego e manny machado chegaram a um acordo sobre uma extensão de contrato de US$ 350 milhões por 11 anos.

O homem da terceira base havia inicialmente assinado um contrato de 10 anos e $ 300 milhões com os Padres antes da temporada de 2019, mas houve uma desistência de seu contrato após a próxima campanha.

A ESPN agora informa que seu futuro de longo prazo está definido para ser confirmado com este acordo, comprometendo-se efetivamente com os Padres até sua aposentadoria.

Sem desativação

Machado ganhou US$ 108 milhões em seu contrato anterior e estava programado para ganhar $ 32 milhões nesta próxima temporada, mas agora garantiu esta extensão que provavelmente o manterá em San Diego pelo resto de sua carreira.

Nessa frente, não há desistências no acordo desta vez, disse o The Athletic.

O nativo da República Dominicana de 30 anos acertou 0,298/0,366/0,531 (159 OPS+) com 37 duplas, 32 home runs, 102 RBI, 100 corridas e 6,8 WAR na última temporada, terminando em segundo na Liga Nacional MVP votando e fazendo sua sexta equipe All-Star.

Machado vem da melhor temporada da carreira

Foi sem dúvida o melhor ano de sua carreira, uma carreira que parece um currículo do Hall of Fame.

Foi a quarta vez que ele terminou no Top 5 na votação de MVP, também sua classificação mais alta, já que 2023 marcou a quinta temporada de 30 homers de Machado e a terceira temporada de 100 RBI.

Os Padres terminaram com um recorde de 89-73 e garantiram uma vaga como curinga, com a qual chegaram ao NLCS.

As notícias de Machado possivelmente concordando com uma extensão aumentaram nas últimas duas semanas, mesmo quando ele declarou um prazo para negociações antes do treinamento de primavera.