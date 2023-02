Manta de sofá: dicas para escolher a ideal

Hoje falaremos sobre a manta de sofá e passaremos algumas dicas para escolher a ideal.

As pessoas estão cada vez mais interessadas em conforto, e por isso, buscam por itens decorativos que proporcionem beleza e aconchego aos ambientes.

As mantas de sofá são um exemplo perfeito disso, visto que podem agregar beleza na decoração e ainda oferecem o conforto esperado pelas pessoas quando compõe uma sala de estar.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas de como escolher a manta de sofá ideal para te passar. Assim, você poderá ter uma sala confortável e decorada, utilizando esse item versátil e funcional.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final, para se surpreender com a facilidade e praticidade de nossas dicas.

Como escolher a manta de sofá ideal?

As mantas de sofá são sinônimos de conforto e elegância, pois além de deixarem a sala mais bonita e decorada, ainda proporcionam um clima agradável que toda sala de estar precisa ter. Visto que é um espaço de lazer, encontros, descanso e bem-estar.

Escolher a manta de sofá ideal é uma tarefa mais difícil do que parece, visto que a variedade de materiais, cores e estilos é muito grande, e isso pode levar muito tempo e exigir um estudo mais detalhado deste item. No entanto, com algumas dicas e um passo a passo bem simples, você pode escolher a manta perfeita para sua casa, e obter todas as vantagens que ela pode oferecer para sua sala.

Buscando ajudar você nessa missão, nós separamos 3 dicas bem simples e básicas, que certamente vão te dar o norte que precisa para percorrer o caminho da escolha de sua manta de sofá ideal. Confira:

1. Escolha o melhor material

Como todos já devem saber, as mantas de sofá são feitas de diversos materiais, dentre eles estão o linho, o algodão, fios de acrílico e as peles sintéticas, os mais comuns. Além desses, ainda existem muitos outros e por isso, o primeiro passo é encontrar a mata feita do material mais agradável segundo sua personalidade.

Ademais, o restante da decoração da sala também precisa ser considerada para essa escolha. Uma vez que se você optar por um material mais rústico, sua manta de sofá não ficará legal em uma sala decorada com o estilo romântico, por exemplo.

Por este motivo, escolha uma manta feita de um material que converse com o restante da decoração e com o sofá.

2. Meça seu sofá para saber exatamente o tamanho da manta que precisa

O segundo passo é medir o sofá para saber exatamente qual é o tamanho da manta que você precisa para sua sala.

Para isso, é recomendado utilizar uma fita métrica mole, para que você consiga medir o sofá desde o pé, passando pelos assentos e encosto, até a parte de cima.

Não se esqueça que a manta precisa ter um caimento na parte de trás do sofá para ficar bem acomodada, e não caia toda hora. Essa parte também precisa entrar na medida.

Depois disso, é só partir para o passo número 3.

3. Invista nas combinações de cores

O terceiro passo para escolher a manta de sofá ideal, é escolher as cores, invista em uma boa combinação de tons é uma excelente opção. Visto que você pode se divertir muito brincando com as infinitas possibilidades de combinação de cores.

Existem algumas mantas que são super coloridas, e combinam com qualquer ambiente, desde que seja decorado utilizando como base os tons neutros, como cinza-claro, branco ou bege.

Não se esqueça de que essa escolha da combinação de cores também precisa ser feita considerando o restante da decoração. Para que sua manta não fique deslocada no meio de sua sala, tornando o ambiente desproporcional e sem graça.

Ademais, você pode fazer ótimas combinações utilizando os tons contrastantes, neutros e pastéis, e ainda pode fazer sobreposições, para deixar sua sala bem elegante.

Agora que você já sabe como escolher a manta de sofá ideal. Coloque nossas dicas em prática para ter uma sala maravilhosa e confortável!