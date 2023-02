Segundo informações do Mapa de Empresas, no mês de janeiro deste ano, 357.937 empresas foram abertas no país. Confira informações oficiais e relevantes para a economia!

Mapa de Empresas: 357.937 empresas foram abertas em janeiro de 2023

Conforme destaca a recente divulgação, esse volume representa uma elevação de 3,9% no comparativo com janeiro de 2022. Visto que de acordo com os dados oficiais, 344.368 empresas foram abertas no primeiro mês do ano passado.

Serpro, DREI e MDIC

O Mapa de Empresas é ferramenta oriunda de uma parceria entre o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). No mês de dezembro de 2022, 212.552 empresas foram abertas, sendo assim, o atual dado referente a janeiro de 2023, representa uma elevação de 68,4% no dado comparativo ao último mês de 2022.

Empresas abertas de forma rápida

O tempo médio de abertura das empresas também bate um recorde positivo de acordo com os dados oficiais, já que a média atual é de 22 horas. 21 unidades da Federação registraram elevação na abertura das empresas em janeiro de 2023 no comparativo com o mês de janeiro de 2022. Contudo, houve retração na abertura de empresas em alguns locais específicos, como: Acre, Sergipe, Bahia, Alagoas e Distrito Federal.

Atividades econômicas

Além disso, a divulgação oficial destaca que as atividades econômicas das empresas abertas em janeiro de 2023 são focadas em vendas, seguidas do comércio varejista, considerando o vestuário e acessórios. Além disso, a preparação de documentos e serviços de apoio administrativo também tem crescido, bem como o ramo de cabeleireiros, manicure, pedicure e obras de alvenaria.

Retomada econômica do país no comércio

É possível entender que os dados do Mapa de Empresas representam um crescimento importante, considerando o cenário pós pandemia, na média geral. Já que são atividades que foram retomadas aos poucos e receberam amparo do governo em diversas vertentes. Visto que durante o período do início da pandemia até o ano passado, muitas ações foram feitas para ofertar créditos para o microempreendedor e fortalecer a atividade de muitos setores.

Emprego cresce no setor de serviços

No que tange ao emprego e renda, o destaque ocorreu através do setor de serviços, visto que foi o setor que mais cresceu no país, considerando esses cenário pós pandemia. Sendo assim, a elevação do comércio reflete a fluidez da movimentação no fluxo de oferta e demanda atual do país de forma geral, bem como a desburocratização da abertura das empresas.