Marc Anthony e sua esposa Nadia Ferreira esperam o primeiro filho apenas algumas semanas após o casamento

Adepois de um longo casamento com Jennifer Lopez, Marc Anthony divorciou-se e acabou conhecendo Nadia Ferreira. O romance deles mudou tão rapidamente que até o casamento deixou as pessoas perplexas porque não demoraram muito para dar o nó. Agora sabemos qual poderia ter sido a razão para isso, Nadia Ferreira e Marc Anthony estão esperando seu primeiro filho. O famoso músico compartilhou uma foto da barriga de sua esposa que é definitivamente muito mais antiga do que as poucas semanas em que ela está casada com o cantor. Eles já sabiam disso, mas não estavam prontos para compartilhar com o resto do mundo.

Agora que a barriga do bebê é impossível de esconder, eles precisavam confessar e fazer o anúncio maciço. Marc Anthony será pai mais uma vez, ele compartilhou a notícia com todos os seus seguidores nas redes sociais. O anúncio veio exatamente no Dia dos Namorados com uma legenda de ambos os futuros pais, mas nenhum detalhe adicional foi compartilhado com o mundo. Tudo o que conseguimos foi uma bela imagem de Nadia segurando a mão de Marc e a evidente barriga.

Especulações sobre a cronologia da gravidez de Nadia Ferreira

A concorrente do Miss Universo compartilhou sua postagem e os seguidores do Instagram rapidamente começaram a especular sobre a linha do tempo da gravidez. Olhando para a barriga, o bebê está para nascer mais cedo do que o esperado e Marc Anthony não poderia estar mais feliz por este evento. Recorde-se que o cantor já tem outros seis filhos com três mulheres anteriores. Ele tem os gêmeos Emme e Max, ambos de 14 anos com Jennifer Lopes. Com ex-esposa Dayanara Torresele tem os filhos Cristian, 21, e Ryan, 19. Além disso, ele tem a filha Ariana, 8, e o filho Chase, 26 com a ex-namorada Debbie Rosado. Agora, há um sétimo filho vindo para a dinastia Muiz.