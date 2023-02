Marc Anthony leva a grávida Nadia Ferrera e sua barriga de bebê para o primeiro tapete vermelho juntos

Marco Anthony e sua nova noiva Nadia Ferrera compareceram ao tapete vermelho do Premios Lo Nuestro mostrando sua barriguinha de bebê ao revelarem no dia dos namorados que estavam esperando.

Marc Anthony e Nadia Ferrera foram comemorar

Os dois compareceram ao Miami-Dade Arena esta semana e fizeram sua primeira aparição pública depois de revelar que estão esperando seu primeiro filho juntos.

“Primeiros prêmios do bebê”, Nadia Ferrera legendou sua postagem no Instagram e ela foi imediatamente regada com ótimos gostos.

“O bebê também está feliz!” ele também compartilhou em suas redes sociais, e ela também comentou com três corações brancos.

Marc Anthony e Nadia Ferrera só se casaram há duas semanas

No Dia dos Namorados, apenas duas semanas depois de se casarem, eles anunciaram que estavam esperando o primeiro.

Enquanto isso, a grande festa contou com a presença de David Beckham, Salma Hayek, Lin Manuel Miranda, Daddy Yankee, Maluma, Marco Antonio Solis, Luis Fonsi e muitos mais.

Ele tem os gêmeos Emme e Max, de 15 anos, com Jennifer Lopez.

Marc Anthony também tem Ariana, cerca de 29, Chase, 27, Cristian, 22, e Ryan, 19.