Marcelo: Difícil dizer ao filho que o treinador não conta contigo

Marcelo relembrou sua carreira em entrevista ao jornalista da ESPN Martin Ainstein, que em seu programa Diários de Bicicleta levou o brasileiro a se abrir sobre seus 15 anos como Real Madrid jogador, com especial destaque para a sua última temporada e a sua despedida.

O brasileiro também escolheu seus três melhores companheiros de equipe e o técnico ideal, entre outras anedotas.

Os jogadores que mais o surpreenderam

“Tive a sorte de jogar pelo Real Madrid e vi os melhores jogadores. Em todos os treinos eu perguntava ‘como ele fez isso?'”, disse.

“Os que mais me surpreenderam são estes três: Toni Kroos, Rodrygo e Modric. Kroos, porque eu não sei o que se passa na cabeça dele, ele parece estar em seu próprio mundo e faz alguns controles traseiros incríveis.

“O outro é o Rodrygo, o típico jogador que já nasceu com dons naturais, dribla com o corpo. É o falso lento, porque é muito rápido com a bola.

“E o outro é Luka Modric, não há palavras. Você não pode imaginar o que Luka vai fazer com a bola. Um dia estávamos no banco com Rodrygo, Lucas Vazquez e eu e Luka entra pelo meio e vem para recuperar uma bola, no canto, na caixa.

“Ele driblava sem tocar na bola e quem o marcava não sabia onde ele estava.”

Os melhores treinadores com quem já trabalhou

“As melhores palestras são as de [Jose] Mourinho, um treinador especializado em entrar na sua cabeça. Ele me mudou em termos de ser agressivo, lutador…”, disse ele.

“Em termos de gestão de grupo, escolho o Zizou [Zinedine Zidane], porque houve um tempo em que Kiko Casilla jogou 25 partidas e Keylor Navas ria no banco. Ele manteve todos felizes.

“De Carlos [Ancelotti] Eu escolho seu jeito calmo de ser. Marcámos um golo e estivemos sempre tranquilos. Foi bom para mim tê-lo na situação em que eu estava.

“Ele era o capitão do time, mas preferia que outro jogasse, e isso é normal, e ele me ajudou nisso.”

Sua última temporada em Madrid

“Eu sabia que não era titular e disse: o que posso fazer para ajudar o time? Claro que fiquei chateado porque não estava jogando”, disse.

“Não há jogador que diga que está feliz por estar no banco. E se ele disser que está mentindo, é impossível. Eu estava treinando no meu melhor porque sempre briguei com Carvajal e Lucas e disse que esses filhos da puta estão no seu melhor. melhor e eles não vão passar por cima da minha cabeça, vou driblá-los da maneira que puder.

“Ajudei meus companheiros competindo nos treinos e me senti muito útil. Meu jeito de ser e minha alegria trouxe muito também. Me senti um vencedor também. É difícil ser capitão e não jogar. filho que o treinador não conta contigo, mas esta temporada foi a melhor porque aprendi muito como ser humano.”