Marcelo ligado à mudança para o LA Galaxy

Marcelo fez apenas 10 partidas pelo Olympiakos e pouco mais de 300 minutos depois, rescindiu o contrato com a seleção grega.

LA Galáxia do MLS estariam interessados ​​em contratá-lo Segundo o jornalista Gustavo Guimarães, o zagueiro está em negociações com Los Angeles Galaxyque busca fortalecer seu elenco para conquistar um título pela primeira vez desde 2014.

O boato está ligado à saída de Julian Araujo, que foi para o Barcelona B mas com o plano de ser promovido ao time principal. O ex-jogador do Real Madrid pode alinhar ao lado Chicharitocapitão e líder do pelotão.

O LA Galaxy fará sua estreia na MLS 2023 no sábado, 25 de fevereiro, quando enfrentará LAFC de Carlos Vela no Estádio Rose Bowl.

Poucos minutos no Olympiacos

A situação em Georgios Karaiskakis foi complicado para dizer o mínimo. Michel havia parado de contar com Marcelo, que não joga desde o início de janeiro.

O último jogo dele foi na copa… e, de fato, ele fez um gol. Desde então, porém, ele raramente apareceu.

A explicação era óbvia: a comissão técnica considerou que havia outros jogadores que estavam em melhor forma do que marcelo. E o Olympiacos, equipa sob enorme pressão, precisa de vencer. Ainda mais quando você tem que voltar de um mau começo.