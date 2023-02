Marfrig Global Foods abre novos EMPREGOS pelo país

A Marfrig Global Foods, fundada em 2000, é uma empresa brasileira do segmento de alimentação. Nesta data, a companhia abriu oportunidades de emprego no Brasil. Confira, a seguir.

Marfrig Global Foods abre oportunidades de emprego no país

A Marfrig Global Foods inaugurou sua primeira unidade nos anos 2000. Desde então, a companhia opera diariamente para melhorar o segmento alimentício com produtos de alto padrão de qualidade.

A principal estratégia da companhia é gerar valor em suas operações, sem deixar de lado a sustentabilidade. Nesta data, novas oportunidades de emprego foram anunciadas pela marca. Confira, a seguir.

Analista de Pricing – São Paulo / SP;

Supervisor (a) de Gestão – Rondônia;

Assistente de Controle de Qualidade – Mineiros / GO;

Coordenador (a) de Logística – Várzea Grande / MT;

Auxiliar Operacional (Vaga Afirmativa PCD) – Alegrete / RS;

Mecânico (a) Industrial – Alegrete / RS;

Analista de Gestão de Metas – Várzea Grande / MT;

Analista de Benefícios – São Paulo / SP;

Analista Corporativo de Administração Pessoal – São Paulo / SP;

Jovem Aprendiz – Alegrete / RS;

Analista de Trade Marketing – São Paulo / SP;

Assistente de Controle de Qualidade – Bauru / SP;

Analista Administrativo de Compras (Vaga Afirmativa PCD) – São Paulo / SP;

Pedreiro – Promissão / SP.

Como se candidatar

Com foco na geração de valor para o segmento, a companhia não deixa de lado a importância da sustentabilidade. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas de emprego.

