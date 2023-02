Maricondi CONTINUA EM BUSCA de funcionários; Confira!

O Maricondi, rede de laboratório análises clínicas e apoio, que conta com os mais modernos equipamentos e a mais avançada tecnologia para a realização de mais de 3.000 exames, cobrindo diversas especialidades médicas, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira agora mesmo a lista de cargos vagos:

Analista de Sistemas – PROTHEUS – São Carlos – SP – Pessoa jurídica;

Assistente Comercial – São Carlos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Laboratório – São Carlos – SP – Efetivo;

Especialista em Logística – São Carlos – SP – Pessoa jurídica;

ESTAGIÁRIO (FATURAMENTO) – São Carlos – SP – Estágio;

Estagiário (QUALIDADE) – São Carlos – SP – Estágio;

Executivo Comercial – São Carlos – SP – Efetivo;

Gerente de Controladoria – São Carlos – SP – Pessoa jurídica;

Gestor Comercial – São Carlos – SP – Efetivo;

Recepcionista – São Carlos – SP – Efetivo;

Recepcionista – PCD – São Carlos – SP – Efetivo.

Mais sobre o Maricondi e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando um pouco mais sobre o Maricondi, é válido destacar que estamos falando de uma rede que oferece aos seus parceiros todo o suporte técnico-científico necessário atestando a confiabilidade e credibilidade junto aos seus clientes.

Em se tratando dos pacientes, dispõe de unidades modernas e bem equipadas para um atendimento personalizado, humano e de excelência. Não à toa, o maior objetivo da Maricondi é auxiliar pacientes, outros laboratórios clínicos, hospitais e clínicas médicas.

Por fim, a excelência dos serviços sustentada pelo Sistema de Gestão da Qualidade permitirá que seja os melhores em medicina laboratorial aos olhos dos clientes internos e externos, assim propiciando um crescimento contínuo e ampliando a região de atendimento.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!