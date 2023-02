MARILAN anuncia vagas de EMRPEGOS em três especialidades

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Marilan, empresa brasileira fabricante de alimentos, anuncia abertura de novas três vagas de empregos aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar Operacional – Empacotamento;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Técnico de Manutenção Eletroeletrônica I- Instalações

Sobre a Marilan

A Marilané uma indústria que opera no segmento alimentício no Brasil, somando 64 anos dentro do mercado. No seu catálogo de produtos, a corporação oferece uma grande variedade de biscoitos, sendo a segunda maior produtora do setor.

A fábrica da companhia está localizada em Marília, São Paulo, mas os seus biscoitos são distribuídos em todo o território nacional, além de serem comercializados em outros 50 países ao redor do mundo.

TRÊS características essenciais em funcionários e colaboradores

AGILIDADE: Um bom funcionário deve ser flexivél e ágil na tomada de decisões. Os funcionários precisam saber responder às suas responsabilidades com rapidez e eficiência, sem comprometer o desempenho da equipe e da empresa. INICIATIVA: Expressar ativamente opiniões e suas idéias é uma condição necessária para excelentes funcionários. Aqueles que estão dispostos e determinados a participar e até liderar as mudanças e ações da empresa indicam seu desejo de cooperar com o desenvolvimento do negócio. FLEXIBILIDADE: Assim como as empresas devem se tornar cada vez mais flexíveis, os bons funcionários também devem possuir a característica da flexibilidade. Como estarão lidando com diferentes culturas e diferentes situações ao longo de suas carreiras, precisam ser flexíveis e sempre abertos a mudanças caso precisem alterar algum projeto, ação, programa ou mesmo posicionamento.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do site e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

