Marisa abre novos EMPREGOS por todo o país; veja os cargos

A Marisa deu início às suas atividades em 1948 e desde lá busca fortalecer a autoestima da mulher através de produtos qualificados e preços justos. Para dar continuidade à sua trajetória, a empresa abriu novas oportunidades de trabalho em vários lugares do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

A Marisa é uma empresa inovadora e busca passar confiança e realizar os sonhos de todos os seus clientes. Apesar de muitas pessoas conhecerem a loja pela sua essência feminina, ela aposta na diversidade e oferece produtos para toda a população.

Atualmente são centenas de lojas e milhares de colaboradores distribuídos por todo o território nacional e a empresa busca crescer cada vez mais. Diante disso, novas oportunidades de trabalho foram disponibilizadas para aqueles que buscam crescer no mercado de trabalho, visando o desenvolvimento da empresa. Confira.

Anls. de Contabilidade Sr – São Paulo;







Superv. de Vendas – Caxias do Sul/RS;







Anls. de Controle de Inteligên. Comercial Jr – São Paulo;







Superv. de Segur. Patrimonial – São Paulo;







Anls. de Risco e Modelag. PL – São Paulo;







Op. de Cxa. – Natal/RN;







Assist. de Negócios em TI Jr – São Paulo;







Líder de Preven. de Perdas Pl – Goiânia/GO;







Assist. de Preven. de Perdas – SC, SE, AM, RS, MG, RJ;







Coord. de Rede – São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Para se candidatar às oportunidades mencionadas, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos.

