Mark Wahlberg deveria ter se recusado a evitar o constrangimento do SAG, diz Jeff Yang

Mark Wahlberg poderia ter previsto o momento embaraçoso que se desenrolou ao vivo no SAG Awards – cortesia de sua feia história criminal com 2 homens asiáticos – diz um escritor, que se encolheu ao vê-lo.

Nós conversamos com Jeff Yangum colunista asiático-americano do WSJ, que foi um dos muitos que comentou sobre o momento Wahlberg no domingo – e ele nos disse que MW era simplesmente o cara errado para apresentar o elenco de “Everything Everywhere All at Once” a estatueta final da noite .