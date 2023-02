Mark Wahlberg vende enorme complexo de Beverly Hills por US $ 55 milhões

Mark Wahlberg fechou o negócio em seu belo complexo em Beverly Hills … e embora a venda tenha ficado mais baixa do que o preço original pedido, ele ainda está saindo com uma boa quantia de troco.

Soubemos que a propriedade insana de Mark foi vendida na sexta-feira por US $ 55 milhões … uma grande redução em relação ao preço anterior de US $ 87,5 milhões – mas ainda assim impressionante.

Conforme informamos, Marcos listou a propriedade em abril do ano passado com o mega-corretor de imóveis Kurt Rappaport da Westside Estate Agency e Carl Gambino of Compass … depois que o ator comprou o terreno em 2009 por apenas US $ 8,25 milhões.