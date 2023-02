Mark Zuckerberg anuncia Meta para oferecer verificação paga como o Twitter

Mark Zuckerberg está seguindo o caminho de Elon Musk – e com isso, queremos dizer que ele está lançando um plano de assinatura semelhante que permitirá que as pessoas sejam oficiais e legítimas em suas plataformas.

O chefe da Meta anunciou um novo programa de verificação que a empresa de mídia social lançará em breve. Ele escreve: “Bom dia e anúncio de novo produto: esta semana estamos começando a lançar o Meta Verified – um serviço de assinatura que permite que você verifique sua conta com um ID do governo, obtenha um crachá azul, obtenha proteção extra contra falsificação de identidade contra contas que reivindicam ser você e ter acesso direto ao suporte ao cliente.”

Para aqueles preocupados que o Facebook/Instagram cairia no mesmo problema que o Twitter sofreu desde o lançamento do Twitter Blue — ou seja, contas falsas e imitadores — meta diz que já considerou isso … e tomará medidas ativas para combater impostores e piadistas.

Para começar, eles estão dizendo que farão as pessoas enviarem IDs do governo para ajudar a combiná-los com seu próprio perfil antes de distribuir qualquer marca de seleção azul nas normas. A Meta também diz que estará monitorando ativamente as contas BS que podem surgir.

Quanto a todas as figuras públicas que foram verificadas antes … Mark e co. dizem que vão deixá-los com seu status verificado já estabelecido – ao contrário de Elon, que diz que vai eliminar as marcas de seleção azuis herdadas (independentemente de quem sejam) e fazer as pessoas pagarem $ 8.