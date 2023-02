Marselha elimina PSG da Copa da França

MArseille está nas quartas de final da Coupe de France depois de ser eliminado Paris Saint-Germainque estavam desaparecidos Kylian Mbappé mas ainda ostentava um ataque de Neymar e Lionel Messi.

Os donos da casa abriram o placar meia hora depois, por meio de uma Alexis Sánchez pênaltimas um Sergio Ramos Cabeceamento após canto de Neymar empatou os parisienses pouco antes do intervalo.

O Marselha não desanimou, no entanto, e conseguiu colocar-se novamente na frente aos 57 minutos. Um tiro bloqueado caiu para Ruslan Malinovskyi na entrada da área e o ucraniano chutou enfaticamente no meio-vôlei – um belo gol e uma vitória digna.

Nos últimos estágios, o PSG tentou virar o parafuso, mas o time da casa viu o jogo acabar para atrapalhar as chances contra o mega-rico PSG. Eles agora avançam para as quartas de final, enquanto o PSG caiu de forma decepcionante no início.

O PSG agora deve se concentrar na Ligue 1 e na Liga dos Campeões, com alguns jogos cruciais chegando nas próximas semanas, o que pode definir sua temporada. Antes do final do mês, o PSG tem três jogos contra os seis principais adversários do país, incluindo outra viagem a Marselha, bem como a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique.