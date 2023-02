Martelo batido, VITÓRIA confirmada para os clientes do Nubank

De acordo com informações do Nubank, a fintech objetiva descomplicar a rotina das pessoas, por isso, oferece diversos serviços, como cartão virtual e o cartão Nubank Ultravioleta, bem como permite o pagamento por aproximação e um cartão adicional, dentre outras funcionalidades.

Nubank: entenda como funciona o limite do cartão de crédito adicional

Contudo, muitos clientes têm dúvidas sobre como funciona o limite do cartão de crédito Nubank para o cartão adicional. Segundo informações do Nubank, o funcionamento é bastante simples.

Se o cliente já possui o cartão de crédito da fintech, seja o roxinho ou o Ultravioleta, ele pode compartilhar o limite e disponibilizar um valor para que alguém utilize o seu crédito. No entanto, o Nubank destaca que a quantia disponibilizada no cartão adicional é decidida pelo titular. Ou seja, o cliente pode direcionar um valor limitado para o seu adicional fazer compras.

Como solicitar o cartão de crédito adicional?

Primeiramente, a fintech explica que para solicitar o cartão de crédito adicional, basta fazer a solicitação diretamente no app. Na tela inicial do app do Nubank, selecione a opção “meus cartões”, seguida da opção “pedir cartão adicional”.

Serão solicitadas algumas informações sobre a pessoa que vai receber o seu cartão adicional, considerando o CPF e o seu grau de relacionamento com ela. Por conseguinte, será necessário definir o valor máximo de gasto.

No entanto, é válido ressaltar que a definição de valor máximo não é uma obrigatoriedade, e sim uma opção para o controle do titular do cartão. Feito isso, basta aguardar a entrega do cartão de crédito Nubank para o adicional.

Limite compartilhado

O Nubank ressalta que o limite do cartão de crédito do cliente titular e do adicional é o mesmo, sendo um limite compartilhado. Por isso, é importante definir um valor máximo para o seu adicional.

De modo que garanta o seu consumo e controle as compras dentro do seu limite. Por se tratar de um cartão adicional com limite compartilhado, obviamente o adicional só terá limite para compras, se esse limite estiver liberado no cartão do titular.

Como definir o limite do cartão de crédito adicional do Nubank?

Para ajustar o limite do cartão de crédito adicional do Nubank, é necessário seguir os seguintes passos:

Abra o app do Nubank, selecione “meus cartões” e clique em “cartão adicional”. Por conseguinte, busque pela opção “configurar”. No campo “ajustar valor máximo de gastos”, será necessário inserir o valor de limite disponível para o seu cartão adicional.

O Nubank ressalta que o pagamento da fatura deve ser feito pelo titular do cartão. Caso tenha dúvidas, entre em contato com os canais de atendimento oficiais do Nubank.