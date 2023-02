Mateusz Gamrot x Jalin Turner marcado para o UFC 285 após a desistência de Dan Hooker

Jalin Turner está recebendo um oponente de classificação mais alta do que o inicialmente esperado no UFC 285.

Após a retirada por lesão do oponente original de Turner, Dan Hooker, o peso-leve está escalado para enfrentar Mateusz Gamrot no evento de 4 de março. O MMA Fighting confirmou a notícia na terça-feira após um relatório inicial de Amy Kaplan do fanside.

Turner (13-5) é o 12º peso leve do MMA Fighting no mundo. O novato de 27 anos venceu cinco lutas consecutivas no UFC, todas por paralisações no primeiro ou segundo round. Ele precisou de apenas 45 segundos para finalizar Brad Riddell com uma guilhotina em sua última luta, em julho. Turner está fora dos gramados desde então devido a um tríceps rompido.

Com Gamrot (21-2, 1 NC), ele conhece um contendor feroz que atualmente é o oitavo peso leve do MMA Fighting no mundo. O lutador de 32 anos estava à beira da disputa pelo título antes de perder na decisão para Beneil Dariush em uma luta animada no UFC 280.

Antes disso, Gamrot acumulou quatro vitórias consecutivas no UFC sobre nomes como Arman Tsarukyan, Diego Ferreira, Jeremy Stephens e Scott Holtzman.

O UFC 285 acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas. O card é encabeçado por duas lutas pelo cinturão: Jon Jones x Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados, e Valentina Shevchenko x Alexa Grasso pelo cinturão dos moscas de longa data de Shevchenko.

Mike Heck e Damon Martin contribuíram para este relatório.