Matt Brown aborda o uso intravenoso por lutadores depois que Dan Hooker acusa Islam Makhachev de trapacear

Dan Hooker lançou acusações selvagens contra Islam Makhachev por trapacear após sua vitória sobre Alexander Volkanovski após o UFC 284.

O veterano peso leve do UFC, que chegou a perder para Makhachev em 2021, afirmou que o russo contratou uma enfermeira para administrar um IV para ajudá-lo a se reidratar após o corte de peso. Hooker chegou a afirmar que “o Islã é uma trapaça”, ao mesmo tempo em que criticou a Agência Antidoping dos Estados Unidos por fazer “foda-se tudo” depois.

Até o momento, nenhuma evidência foi fornecida para mostrar que Makhachev fez algo ilegal, mas mesmo que ele tomasse uma intravenosa para se reidratar após a pesagem, o meio-médio do UFC Matt Brown não está confiante de que isso realmente mudaria o resultado da luta.

“Eu não acho que isso realmente faça diferença pessoalmente”, disse Brown em O lutador contra o escritor. “Perdi uma quantidade significativa de peso com ou sem IV e não acho que isso faça diferença.”

Desde que o UFC instituiu uma política antidoping, os lutadores estão proibidos de usar IVs fora dos parâmetros estritos que devem ser seguidos ou correm o risco de serem punidos.

Em uma declaração enviada ao MMA Fighting em resposta às alegações feitas por Hooker, os representantes da USADA disseram que todas as acusações estão sendo investigadas, além de fornecer informações adicionais sobre o uso de IV para lutadores.

“A USADA leva a sério todos os relatórios de possíveis violações e acompanhamos ativamente todas as informações que recebemos”, afirmaram os funcionários da USADA.

“De acordo com a Lista Proibida do UFC, todas as infusões IV e/ou injeções de mais de 100 mL por período de 12 horas são proibidas em todos os momentos, exceto aquelas legitimamente recebidas durante internações hospitalares, procedimentos cirúrgicos ou investigações de diagnóstico clínico, e /ou aqueles recebidos em competição ou fora de competição que são considerados clinicamente justificados e dentro do padrão de atendimento por um médico licenciado e administrados por um profissional médico licenciado, sem uma Isenção de Uso Terapêutico (AUT) aprovada. Se uma substância proibida de qualquer quantidade for administrada por via intravenosa por infusão ou injeção, uma TUE é necessária para essa substância proibida, independentemente do volume da infusão ou injeção ou das circunstâncias da administração.

Brown diz que quase sempre usou a reidratação IV após a pesagem antes da introdução da política antidoping do UFC. Na verdade, ele aprendeu a administrar a si mesmo o soro para não precisar de uma enfermeira ou outro profissional médico para ajudá-lo com as injeções.

Isso tudo parou quando a USADA entrou a bordo para administrar o programa antidoping do UFC e Brown não usou um IV desde então, mas nunca afetou seu desempenho na jaula.

“Pelo que entendi, os soros intravenosos o ajudam imediatamente em algumas horas e o reidratam mais rapidamente do que se você bebesse, mas em um período de 24 horas, na verdade não muda nada”, explicou Brown. “Isso é o que a comunidade científica vai te dizer. A pesquisa que foi feita, é o que tem mostrado. Sua reidratação é basicamente idêntica após 24 horas, independentemente de você ter feito uma IV ou não.

“Agora, a sensação que você tem depois de receber aquele IV e se sentir revigorado rapidamente e seu peso voltar e você ser capaz de digerir os alimentos e fazer xixi de novo, acho que é uma sensação boa. Mesmo que seja apenas um placebo, é uma sensação boa e é mentalmente benéfico.”

Brown admite que usar um IV foi um bônus após as pesagens, mas além de potencialmente adicionar outras substâncias ao coquetel, ele nunca se sentiu diferente no dia seguinte enquanto se preparava para lutar.

Embora ele obviamente não possa falar por Makhachev, muito menos presumir o que ele estava fazendo após seu próprio corte de peso, Brown nunca sentiu pessoalmente que o IV lhe deu algum tipo de vantagem competitiva sobre um oponente.

“Para mim, isso nunca fez diferença”, disse Brown. “Talvez para alguns caras faça diferença se refrescar melhor, porque agora você está 80, 90, 100 por cento de si mesmo em algumas horas versus talvez seis, sete ou oito horas sem uma IV. Talvez isso faça a diferença. Talvez você digira sua comida um pouco melhor.

“Não tenho certeza, mas para mim, nunca notei diferença. Quando tiraram os soros, não me incomodou nem um pouco.”

Brown acrescentou que usar um IV pode servir como uma muleta mental para um lutador, porque uma reidratação mais rápida pode fazer uma pessoa sentir que está repentinamente sobrecarregada, mas na realidade as vantagens físicas não são tão boas, especialmente 24 horas depois.

“A única diferença que notei foi que voltaria ao peso mais rápido”, disse Brown. “Quando voltávamos para o hotel e checávamos seu peso apenas por diversão, como quanto eu engordei e engordei 15 ou 20 libras às vezes dentro de duas ou três horas após a pesagem. Estou pesando 185 a 190 libras depois de pesar 171 libras duas horas antes. Com IV é bastante óbvio, seu peso vai voltar muito mais rápido. Seu corpo vai absorver isso muito mais rápido do que quando você começa a beber água.

“O efeito placebo é real. É tão forte quanto a coisa real. Então, se isso faz as pessoas acreditarem que estão realmente obtendo benefícios com isso, provavelmente estão realmente obtendo benefícios com isso.”

Claro, Brown também ouviu outros lutadores contarem a ele histórias de terror sobre o uso de um IV contra aqueles que se beneficiaram com a prática. De qualquer maneira, Brown sabe por sua própria história que o IV nunca fez muita diferença para ele – pelo menos no que diz respeito à luta.

“Ouvi pessoas dizerem que se sentiram pior depois de uma intravenosa”, disse Brown. “Que eles se sentiram inchados e eu acho que essas pessoas provavelmente tomaram muito IV. Eles provavelmente pegaram três ou quatro sacolas e exageraram. Os combatentes são extremistas, então isso é normal. Já ouvi pessoas dizerem que, depois de não terem permissão para fazer injeções intravenosas, nunca mais se sentiram bem. Já ouvi os dois extremos desse espectro. Acho que muito disso se resume ao seu próprio foco. Como se você estivesse pensando sobre isso, provavelmente há o efeito placebo acontecendo.

“Para mim, nunca notei diferença. Isso é o máximo que posso comentar sobre isso, porque só posso seguir minha própria experiência.