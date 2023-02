Matt Brown anuncia seu retorno contra Court McGee no card do UFC em 13 de maio

Matt Brown tentará empatar o recorde de mais nocautes na história do UFC quando enfrentar o colega veterano dos meio-médios Court McGee em um evento do UFC agendado para 13 de maio.

Brown anunciou oficialmente o confronto no novo episódio de O Lutador vs. O Escritor.

“Voltando, vou quebrar alguns rostos”, disse Brown. “Court, ele é um cara legal, eu já saí com ele antes. Grande concorrente. Ambos temos origens semelhantes em alguns aspectos. Nós dois tivemos uma overdose. Ele realmente abraçou isso.

“Tenho muito respeito pelo cara, mas estou pronto para ir lá e esmagar a porra da cara dele com o cotovelo.”

Com 12 nocautes já em seu currículo, o lutador de 42 anos de Ohio tentará empatar o recorde de Derrick Lewis se conseguir parar McGee em maio. Brown vem de uma performance de Luta da Noite em sua última luta contra Bryan Barberena em maio passado.

De acordo com Brown, ele não pretendia necessariamente ficar fora por 14 meses, mas foi assim que as coisas aconteceram antes que ele pudesse competir novamente.

“É uma pena que tenha sido [over a year]”, disse Brown. “Eu não queria que demorasse tanto, mas eu digo a todas essas pessoas o tempo todo quando me perguntam como é ser um lutador. Lutar não é tão difícil. Isso é o que amamos fazer. Não é fácil se destacar nisso. Você tem que ter algum talento, você tem que trabalhar muito duro, você tem que dedicar sua vida a isso, sacrificar tudo isso, mas quando você entra no UFC, você vê a luz no fim do arco-íris. Eu não chamaria isso necessariamente de difícil.

“Você tem muita motivação. Você está com as estrelas do caralho. O céu é o limite. Amamos tanto esse estilo de vida que não considero isso difícil. O que é difícil é a p**** da vida. É por isso que estive fora este ano. A vida é uma p**** b****.”

Agora que ele está de volta, Brown está ansioso para retornar à coluna de vitórias enquanto enfrenta outro veterano como McGee depois que ele realmente recebeu uma opção potencialmente mais fácil.

“Com este específico, eles me ofereceram dois caras”, revelou Brown. “Eles me ofereceram um cara mais jovem e depois ofereceram Court e disseram que basicamente você pode escolher qualquer um e eu fui para Court. Eu meio que joguei dessa vez e, para ser honesto, acho que o cara mais jovem pode ter sido uma luta mais fácil. Mas essa foi a carta que joguei desta vez, então vamos ver o que acontece.”

Quanto a McGee, ele tentará se recuperar de uma derrota para Jeremiah Wells em sua última aparição em junho de 2022, que interrompeu sua seqüência de duas vitórias consecutivas. McGee foi 2-4 em suas últimas seis lutas, mas ele tentará voltar à pista às custas de Brown quando eles se enfrentarem em maio.

O próximo card em 13 de maio será encabeçado por uma luta meio-pesada entre o ex-desafiante ao título Anthony Smith enfrentando Johnny Walker com mais lutas que devem ser anunciadas nas próximas semanas.

