Matt Brown elogia comentaristas do UFC como Joe Rogan por fazer um trabalho incrivelmente difícil convocando lutas: ‘É difícil pra caralho’

Ao se aproximar de sua 30ª luta na carreira no UFC, Matt Brown ouviu muitas vozes chamando suas lutas ao longo dos anos.

Desde os dias da equipe de dois homens com Mike Goldberg e Joe Rogan até o grupo rotativo de lutadores agora sentados atrás do microfone semana após semana, o veterano meio-médio está muito familiarizado com as pessoas que fazem comentários sobre suas performances, mas ao contrário alguns atletas, ele nunca encontra realmente um motivo para se ofender com o que está sendo dito sobre ele.

Na verdade, Brown diz que quase sempre volta para assistir suas lutas e na maioria das vezes aprende algo com a equipe de comentários que chama a ação.

“Eu absolutamente [watch the fights with commentary] e quando eu assisto as lutas muitas vezes, os comentaristas vão te dar um pouco de insight, talvez o que você estava fazendo de errado, coisas que você poderia ter feito, especialmente [Daniel] Cormier em particular é muito crítico, acho que pelo menos pela minha experiência assistindo minhas próprias lutas”, disse Brown no último episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Ele é muito crítico em relação às técnicas que você está usando ou coisas que você poderia ou deveria estar fazendo.

“Talvez algumas pessoas tomem isso na defensiva. Eu tomo isso como positivo. Eu posso aprender com isso e crescer com isso e usá-lo. Eu vejo isso como Cormier está me treinando agora. Essas são coisas que eu poderia estar fazendo melhor.”

Daniel Cormier tornou-se um elemento fixo nas transmissões do UFC nos últimos anos, especialmente agora que ele é normalmente o terceiro homem na cabine ao lado de Rogan e Jon Anik, jogada a jogada, para todas as principais transmissões de pay-per-view.

Seu nome surgiu mais recentemente em torno do retorno de Jon Jones enquanto ele se preparava para fazer sua estreia no peso pesado contra Ciryl Gane no UFC 285.

Está bem documentado que Cormier e Jones se envolveram em uma das rivalidades mais acaloradas da história do esporte, mas será que isso realmente se aplica à maneira como as lutas estão sendo chamadas? Bem, Jones foi rápido em dissipar a noção de que Cormier não deveria encerrar suas lutas, elogiando seu ex-oponente e acrescentando: “Acho que você é muito bom no que faz”.

Claro, Cormier não é o primeiro lutador a fazer comentários a enfrentar críticas sobre preconceito percebido durante um evento, mas Brown defende o ex-campeão do UFC de duas divisões junto com todos os outros atletas que fazem um trabalho incrivelmente difícil que exige que eles sejam críticos às vezes.

“Houve outras vezes em que os caras comentaram e acho que eles simplesmente não entenderam o que eu estava fazendo”, explicou Brown. “Eles simplesmente não entendiam o que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo o que estava fazendo. Isso certamente pode incomodá-lo se você permitir, mas também entendo que eles têm um trabalho difícil.

“Como já comentei antes sobre shows regionais menores. É fodidamente difícil. Você está sentado lá por três, quatro horas e falando sobre todas essas lutas. Às vezes você só precisa dizer merda. Às vezes, você apenas tem um pensamento e precisa encontrar coisas para conversar o tempo todo. Eu tenho simpatia por eles nessa parte.

Em sua própria carreira, Brown diz que houve apenas um momento em que ele questionou os comentários durante suas lutas, mas mesmo isso não o enfureceu ou o fez sentir que a equipe de transmissão estava de alguma forma contra ele.

“Só houve uma vez em que realmente não gostei do comentário – foi quando eu estava lutando contra Dhiego Lima e Michael Bisping estava comentando”, disse Brown. “Ele estava falando sobre algumas das coisas ruins que eu estava fazendo. Mais ou menos o que eu estava dizendo antes, acho que ele simplesmente não entendeu o que eu estava fazendo. A única coisa que gostaria que os comentaristas percebessem é que não existe uma maneira certa de fazer as coisas. Tem o seu jeito, o meu jeito, todo mundo vai ser um pouco tendencioso em relação ao jeito que foi ensinado.

“Eu simpatizo com o que eles estão fazendo e Bisping é ótimo no que faz. É um trabalho difícil.”

Enquanto ex-lutadores compõem a maioria das equipes de transmissão atualmente no UFC, Brown ainda considera Rogan como o padrão ouro para comentários, embora ele definitivamente aprecie o que cada voz traz para as transmissões.

“Joe Rogan é provavelmente o melhor de todos os tempos e ele é bom em dizer o que está fazendo sem parecer crítico”, disse Brown. “Ele é muito bom em formular as coisas sem soar crítico. Outros caras não são. Bisping é um cara crítico, é exatamente isso que ele é. Essa é a personalidade dele.

“Já fiz isso em shows regionais. Às vezes você assiste a uma luta e um cara está fazendo alguma coisa e você simplesmente não consegue entender por que ele está fazendo isso e você fica tipo esse cara é uma merda. Eles podem estar sentindo isso em suas cabeças, mas eu nunca tomei isso como [malicious] ou como um desprezo contra mim.

De acordo com Brown, ele ainda coloca Rogan no topo de sua lista de comentaristas, mas também gostou de um dos mais novos membros da equipe que começou a convocar lutas para o UFC apenas algumas semanas atrás.

“Eu penso [Laura Sanko] adiciona uma grande dimensão a ele”, disse Brown. “Mais uma vez, acho que tudo o que ela diz, pelo menos pela minha experiência de ouvi-la, foi muito valioso e muito bem falado e muito claro.

“Eu acho que ela faz um trabalho tremendo. Assim como eu disse no Twitter, ela pode não estar lá ainda, mas acho que ela será a melhor comentarista desde Joe Rogan.”

