Matt Brown: Jake Paul lutou contra ‘atletas de classe mundial’ enquanto Tommy Fury derrotou ‘motoristas de táxi’ e ‘oponentes inúteis’

Jake Paul recebe muitas críticas por sua carreira de lutador, mas talvez o maior argumento usado contra sua legitimidade seja que ele não lutou contra ninguém com credenciais reais de boxe.

Tudo isso muda no domingo, quando o influenciador social que se tornou um boxeador invicto enfrenta Tommy Fury, que possui um recorde perfeito de 8-0 em sua própria carreira, sob o comando de seu pai John Fury e do famoso meio-irmão Tyson Fury. Embora grande parte das atenções se concentre em Paul enfrentando um verdadeiro boxeador pela primeira vez, o meio-médio do UFC Matt Brown é rápido em apontar que um mergulho profundo no histórico de Fury também não inspira confiança em sua legitimidade.

“Em primeiro lugar, dizemos que ele lutou contra alguns boxeadores – ele lutou contra um boxeador moderadamente decente”, disse Brown em O Lutador vs. O Escritor. “Os caras que ele lutou boxe, um cara com quem ele lutou era tipo 2-100. Seus oponentes eram horríveis pra caralho.

“O único cara que ele venceu e que tinha um recorde de vitórias decente era 10-1. Todos os seus oponentes estavam 3-36 ou 4-10, caras terríveis. Como eles são sancionados para lutar novamente? Em algum momento a comissão tem que dizer para encontrar um novo emprego filho da puta.”

Os oito oponentes de Fury atualmente ostentam um péssimo recorde geral de 24-176-5, com apenas seu oponente mais recente, Daniel Bocianski, possuindo um recorde real de vitórias de 10-1.

Enquanto isso, Paul não enfrentou ninguém com experiência anterior no boxe, mas Brown diz que pelo menos o nativo de Ohio, de 26 anos, enfrentou desafios reais contra lutadores melhores e mais experientes.

“Ele não lutou com um boxeador legítimo, mas o que ele lutou, ao contrário de Tommy Fury, são atletas de classe mundial”, explicou Brown. “Tyron Woodley é um atleta de classe mundial. Agora, se ele estava motivado ou treinando duro ou em seu auge atlético quando lutou contra Jake Paul, provavelmente não, mas ele ainda é um atleta de classe mundial. Garanto que ele é um atleta melhor do que qualquer um daqueles caras que o Tommy Fury lutou.

“Eu diria que o cartel de Jake Paul é atualmente melhor que o de Tommy Fury, especialmente com a vitória de Anderson Silva. Acho que Anderson Silva faria 8 a 0 contra todos esses caras também.”

Brown admite que é bastante comum que os boxeadores tenham um recorde preenchido durante o início de uma carreira – isso é apenas uma prática padrão no esporte – mas ainda torna muito difícil avaliar se Fury é realmente tão bom ou se ele apenas parece uma boa derrota. adversários superados.

“A diferença é que Tommy Fury lutou contra taxistas. Apenas oponentes inúteis”, disse Brown. “Ovelhas trazidas para o abate. Jake Paul lutou lutadores. Eles não são boxeadores, mas pelo menos são lutadores. Esses caras têm o coração de lutadores. Nós sabemos isso. Nós vimos isso.

“Tenho dificuldade em acreditar que qualquer um daqueles caras que Tommy Fury lutou são verdadeiros lutadores de coração. Eles não são guerreiros.”

No que diz respeito ao confronto real, Brown estudou a fita de Fury pela primeira vez antes da luta e o que ele descobriu foi que a ex-estrela do reality show era um pouco mais impressionante do que ele esperava inicialmente.

“O que eu poderia dizer é que Tommy gosta que a luta seja longa, à distância e meio que trabalhando seu caminho aos poucos”, disse Brown. “Ele gosta muito do jab. Ele gosta de dar sequência ao seu jab, coisas básicas e fundamentais do boxe.

“Jake gosta de um pouco mais perto, ele gosta de agarrar um pouco mais, intimidar você um pouco. Acho que realmente vai depender de quem será capaz de implementar seu plano de jogo. Tenho dificuldade em encontrar uma palheta aqui.

Embora Brown não esteja pronto para coroar Paul como uma séria ameaça para qualquer um próximo ao topo do ranking em qualquer divisão do boxe, ele lhe dará crédito como um boxeador decente com poder de nocaute real em suas mãos.

Essa pode ser a diferença na luta com a capacidade de Paul de quebrar Fury com golpes mais fortes ao longo de oito rodadas para garantir a vitória e permanecer invicto em sua carreira.

“Acho que, se houver algo que faça a diferença, estou 55% a favor de Jake, porque ele tem o poder de machucar Tommy Fury e não tenho certeza se Tommy Fury tem o poder de machucar Jake”, disse Brown. . “Acho que Jake provavelmente será capaz de se aproximar e acertar alguns golpes fortes e cansar Tommy, porque Tommy parece gostar de lutar de maneira bonita. Acho que Jake pode torná-lo um pouco sujo.

“Acho que vai para decisão e acho que não vai ser uma grande luta. Não vai terminar com uma boa aparência para nenhuma das pessoas e acho que os juízes provavelmente vão se inclinar para Jake Paul. Foi aqui que terminei minha pesquisa.