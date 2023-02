Matt Brown: Michael Chandler ‘pode mandar Conor McGregor para a aposentadoria’ se ele o nocautear

Conor McGregor não precisa lutar.

Está bem documentado que o ex-campeão de duas divisões do UFC é rico o suficiente para viver mais 10 vidas sem nunca precisar de outro centavo em sua conta bancária, mas ele ainda voltará para treinar a nova temporada do The Ultimate Fighter, que levará a um confronto final contra Michael Chandler.

Quando McGregor voltar a lutar, mais de dois anos terão se passado desde que ele competiu pela última vez e esta será apenas a última de uma longa linha de demissões que ele experimentou desde que interrompeu sua carreira no MMA para perseguir uma luta de boxe contra Floyd Mayweather em 2017.

Se McGregor cair para Chandler, isso também serviria como sua terceira derrota consecutiva e reduziria seu recorde para 1-4 em suas últimas cinco lutas, que remontam a quase cinco anos. É por isso que o meio-médio do UFC Matt Brown não pode deixar de se perguntar se mais uma derrota pode significar o fim da carreira de McGregor no esporte.

“Tenho dificuldade em ver [Conor] lutando novamente se ele voltar e perder, especialmente uma derrota ruim como essa”, disse Brown em O Lutador vs. O Escritor. “Ele não tem motivos para [fight again]. Ele está voltando porque adora lutar e quer dar show e quer ser campeão de novo, tenho certeza.

“Não consigo imaginá-lo tendo motivação para lutar novamente se voltar e for nocauteado por Michael Chandler.”

Brown admite que admirou McGregor e sua habilidade de luta ao longo dos anos, e é por isso que ele espera que a estrela irlandesa coloque tudo em seu treinamento e preparação para se preparar para Chandler.

O que mais o preocupa, no entanto, é que McGregor perdeu tanto tempo nos últimos anos e está voltando de uma lesão devastadora depois de quebrar a perna em sua última luta contra Dustin Poirier em 2021.

“Espero que Conor volte forte”, explicou Brown. “Eu acho que ele vai ficar ótimo. Estou animado para ver Conor novamente, na verdade. Eu sei que ele ficou muito grande aqui nos últimos anos e ele está fora da piscina da USADA e tudo isso vai ser vantajoso para ele.

“A única coisa é que ele não lutou. Todos nós falamos sobre ferrugem do anel o tempo todo. Algumas pessoas dizem que não é real, algumas dizem que é e há diferentes debates e opiniões sobre isso, mas quando você está fora há tanto tempo quanto Conor, lidando com o que ele está passando e então ele voltou depois de uma longa pausa. Ele tem estado tão inativo nos últimos anos. Chandler tem sido muito ativo, então ele terá uma grande vantagem a partir disso.”

Brown argumenta que até mesmo o poder de atração de McGregor provavelmente será afetado se ele perder para Chandler, porque em algum momento os clientes pagantes começarão a perder o interesse.

“Acho que ele perde algum valor em dólares lá também, para ser honesto”, disse Brown. “Ele sempre foi o cara da noite de calcinha vermelha. Ele é a luta pelo dinheiro. Ele volta e perde de novo, não vejo o valor do dólar tão alto.”

O outro problema que McGregor poderia enfrentar com outra derrota seria a falta de oposição digna de sua atenção, que também despertaria o interesse por uma grande transmissão de pay-per-view.

Está bem documentado que McGregor ganha um grande prêmio sempre que compete, mas se perder para Chandler, a maior luta disponível para ele seria uma trilogia contra o ex-inimigo Nate Diaz – e ele não está mais no elenco do UFC.

“Se ele voltar e perder para Chandler, Nate [Diaz] se importa com essa luta agora?” Brown disse. “Ele tem muitas opções, mesmo se assinar de volta com o UFC. Ele tem muitas opções para grandes lutas. Agora ele também é o cara do dinheiro. Ele não precisa de Conor tanto quanto antes.

“Agora Conor precisaria dele, então talvez ele aceite a luta, mas não acho que ele precise dessa luta, para ser honesto, se Conor está vindo de outra derrota.”

Em uma luta direta, sem nenhum fator externo, Brown está totalmente confiante de que McGregor venceria Chandler, mas essa luta não está acontecendo no vácuo.

Em vez disso, McGregor estará competindo pela primeira vez em mais de dois anos contra um selvagem em Chandler, que não tem nenhum problema em receber um soco para retribuir, e isso pode significar um desastre para “The Notorious”.

“Se Conor estivesse ativo, eu provavelmente o favoreceria fortemente nesta luta”, disse Brown. “Com ele sendo tão inativo, acho que iguala muito as coisas com Chandler sendo tão ativo e Chandler abalou todo mundo com quem lutou no UFC. Ganhando ou perdendo, ele arrasa com você e provavelmente está aprendendo com essas lições e melhorando nisso.

“Eu penso se [Chandler] faz isso, usa aquela experiência a seu favor, essa pode ser a luta dele e a gente não vê o Conor de novo. Ele pode enviar Conor para a aposentadoria.