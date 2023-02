Matt Brown sobre Jake Paul após a derrota para Tommy Fury: ‘As pessoas simplesmente esquecem como o boxe é difícil’

Nos dias que antecederam a luta de Jake Paul contra Tommy Fury, o meio-médio do UFC Matt Brown fez sua avaliação sobre a luta e os recordes que os dois lutadores possuíam antes de se enfrentarem.

Paul exibiu um currículo perfeito de 6-0 com vitórias notáveis ​​sobre os ex-campeões do UFC Tyron Woodley e Anderson Silva, mas nenhuma luta contra um boxeador profissional. Quanto a Fury, ele tinha 8-0, mas suas oito vitórias foram contra adversários com um recorde combinado de 24-176-5.

Enquanto Fury acabou vencendo Paul por decisão dividida, Brown mantém sua avaliação de ambos os recordes, independentemente do resultado da luta.

“Não cheguei a ver a luta, mas vi o resultado. Não foi nada surpreendente”, disse Brown no novo episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Acho que liguei que seria uma decisão apertada. Inclinei-me para Jake Paul.

“As pessoas estavam falando merda sobre minha ligação porque eu disse que Jake Paul pelo menos ele lutou contra alguns atletas de classe mundial. Todo mundo está falando merda como se eu estivesse errado. Eu sou como não, ainda é a verdade.

Apesar do resultado, Paul não foi dominado por nenhum esforço de imaginação, mas às vezes lutou contra os fundamentos do boxe de Fury. A produção de Fury, juntamente com um trabalho de pés sólido, o ajudou a ficar fora do alcance para evitar os socos poderosos de Paul, o que ajudou o candidato de 23 anos a garantir a vitória.

Na sequência, Paul deu crédito a Fury pelo trabalho bem feito e prometeu voltar melhor para a revanche, que fazia parte do contrato elaborado para a primeira luta.

Desde que se tornou boxeador profissional, Paul insiste em que espera se tornar um campeão no futuro e não parece que esses objetivos tenham mudado após sua derrota.

De sua parte, Brown nunca dirá nunca quando se trata de alguém perseguir seus sonhos, mas ele diz que as chances não estão do lado de Paul quando se trata de se tornar uma ameaça legítima para os melhores boxeadores do mundo.

“Eu nunca diria que alguém não pode fazer algo que diz que vai fazer”, disse Brown. “Você nunca sabe, mas o que ele está procurando é algo astronomicamente distante. É uma das coisas mais difíceis que você poderia pedir para um ser humano fazer. Ele teria tanta chance de chegar à NFL quanto você seria um campeão mundial de boxe. As probabilidades estão astronomicamente contra ele.

Se Paul quiser continuar lutando contra influenciadores sociais ou lutadores de MMA em busca de um dia de pagamento, ele ainda pode ganhar muito dinheiro e provavelmente adicionar mais vitórias ao seu recorde, mas Brown diz que está muito longe de enfrentar e derrotar boxeadores que dedicaram suas vidas inteiras ao esporte.

“As pessoas esquecem como o boxe é duro pra caralho”, disse Brown. “O MMA é difícil mesmo. No boxe, você só pode lançar as mãos, só pode socar a cabeça e o corpo. É um esporte difícil de foder. As pessoas veem Jake Paul fazer algumas coisas básicas contra alguns lutadores de MMA e começam a pensar em todas essas coisas ou dar a Conor [McGregor] uma chance contra Floyd [Mayweather].

“As pessoas simplesmente esquecem o quão difícil é o boxe. Esses caras gostam [Dmitry] Bivol e Mayweather e Canelo [Alvarez], eles vêm aperfeiçoando essa arte desde crianças e são um em um milhão mesmo assim. Tem tanta gente que vem aperfeiçoando essa arte desde criança e ainda não conseguiu nem perto desses caras. Eles são um em um milhão daqueles um em um milhão.”

Na verdade, Brown elogia Paul e Fury por assumirem esse tipo de risco no início de suas respectivas carreiras, quando a maioria dos boxeadores não enfrentaria alguém com o mesmo nível de habilidade até muito mais tarde.

Por tudo o que foi dito sobre seu colapso em relação ao recorde de Fury, Brown sabe que é uma tática bastante comum usada no boxe para ajudar a construir um currículo enquanto um atleta está aprendendo o esporte.

Canelo Alvarez não enfrentou um adversário com um cartel de vitórias até 13 lutas em sua carreira. Em sua nona luta como profissional, Tyson Fury – o meio-irmão mais velho de Tommy – enfrentou um oponente com cartel de 4-22-5.

Talvez um dia Fury ou Paul se tornem um boxeador de classe mundial, mas há muitas incógnitas para fazer essa previsão sobre qualquer um deles.

“Você não vê isso no boxe com muita frequência”, explicou Brown. “Você viu o recorde de Tommy Fury, como os caras ficam um pouco melhores a cada vez, mas ainda não são os melhores do mundo nem nada e ele ainda tem mais 10 lutas ou mais para isso. Esses caras podem ter muito mais potencial do que qualquer um de nós imagina. Canelo Alvarez em um ponto estava 8-0 e não sabíamos quem ele era e provavelmente o teríamos assistido e você provavelmente não teria pensado ‘oh, ele será um campeão mundial’ ao vê-lo. É assim que o boxe funciona.

“Eles nem marcam nomes até 15 ou 20 lutas. Não tiro nada de nenhum desses caras e os dois, sem assistir a luta, podem ter potencial para seguir em frente e fazer grandes coisas. Não temos ideia realmente neste ponto de suas carreiras. É por isso que os boxeadores lutam tanto, então sabemos disso.

