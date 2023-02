Matt Nagy: Patrick Mahomes jogará novamente sob o comando do OC que o ajudou a ser convocado para o Chiefs

Tele Super Bowl LVIIcampeões, Kansas City Chiefstêm seu novo coordenador ofensivo como promotor Matt Nagy para a posição depois de Eric Bieniemy partida para o mesmo cargo mas com o Comandantes de Washington sob o treinador principal Ron Rivera.

Nagy passou a última temporada como o chefes treinador de quarterbacks, mas este não será seu primeiro rodeio como OC com a franquia, já que ocupou esta posição durante as temporadas de 2016 e 2017, antes de ser nomeado o Chicago Bears treinador principal, onde permaneceu quatro épocas até ser despedido, o que o levou a regressar ao Cidade de Kansas.

O Kansas City Chiefs quebrou a regra de Rooney?

O NFL exige que todas as equipes entrevistem um candidato minoritário externo para cada cargo de coordenador que preencherem, algo que o Pro Football Talk questionou depois de não haver relatos de entrevistas após o treinador Bieniemy’s partida veio à tona.

A história de Matt Nagy e Patrick Mahomes

Durante o ano de 2022 NFL temporada Patrick Mahomes confessou no “Novas alturas” podcast com jasão e Travis Kelceque Matt Nagy o ajudou a trair o Kansas City Chiefs entrevista pré-draft, já que o então coordenador ofensivo o via como um talento único e queria que ele impressionasse o técnico principal Andy Reid.

Nagy deu a Mahomes um dia antes de sua entrevista, as jogadas sobre as quais eles iriam perguntar, com o quarterback acertando o teste em consequência, levando os Chiefs a pular no draft para selecioná-lo com a 10ª escolha geral em 2017.