Matt Ryan sobre seu futuro incerto na NFL: ‘Ainda amo jogar’

Tele primeiro ano Matt Ryan jogado fora de Atlanta tem sido uma decepção. O quarterback veterano foi substituído pelo Coltse ele concluiu a temporada com apenas 14 touchdowns, uma baixa na carreira e uma porcentagem de interceptação de 2,8, o pior número desde seu segundo ano.

Muitas pessoas têm ponderado se Ryan pode decidir colocar as chuteiras devido ao seu fraco desempenho e à flexibilidade de Indy para mudar para a posição no futuro.

O jogador de 37 anos admitiu não ter certeza de seu futuro durante uma entrevista com Stephen Holder da ESPNembora ele tenha sugerido que ainda tem o que é preciso.

“Eu ainda amo jogar”, disse Ryan. “Obviamente, não estou comprometido com nada. Tenho que ver como isso acontece. Mas ainda amo jogar e ainda sinto que, honestamente, há muito futebol bom [left]. Então, veremos.”

O próximo passo de Matt Ryan ainda é desconhecido

Ryan ainda tem um contrato com os Colts para a próxima temporada, e $ 12 milhões de seu salário de $ 29 milhões estão garantidos, então sua escolha não dependerá inteiramente dele.

Ele ainda tem a opção de ir quando quiser, mas seria uma vantagem para ele ficar e observar o desempenho dos Colts. A liberação de Ryan beneficiaria os Colts financeiramente e resultaria em uma grande economia financeira. Nesse caso, Ryan ainda pode receber sua renda garantida antes de se aposentar.

“Estou sob contrato e, até que isso mude, você meio que vai trabalhar”, disse ele. “Muita coisa vai acontecer aqui nas próximas seis, oito semanas, seja lá o que for. Vamos ver.”

No entanto, se os Colts decidirem selecionar uma escolha geral, eles podem preferir a experiência de Ryan na lista. A importância de Ryan para o plantel pareceu ser reforçada após a temporada, apesar do gerente geral Chris Ballard ter notado que Ryan não era o culpado pelo recorde de 4-12-1 do time.