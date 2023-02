Matthew Lawrence elogia Chilli do TLC e diz que ela é a melhor pessoa que ele já conheceu

Recebemos a estrela de “Boy Meets World” na quinta-feira no Nesmon Cafe and Boutique em Sherman Oaks, CA, e nosso fotógrafo perguntou a ele se oficializar o Instagram com o cantor mudou a dinâmica de relacionamento deles.

TMZ divulgou a história … Matthew e Chilli começaram namorando oficialmente pouco antes do Dia de Ação de Graças, passando as férias juntos em Atlanta, onde ML conheceu sua família.

Lembre-se, Chilli é o primeiro relacionamento sério de Matthew após seu divórcio de “Dancing with the Stars” pro, Cheryl Burke. Eles começaram a sair no verão, indo férias juntos no Havaí e se deram bem.