Matthew Perry se funde após dois meses desaparecido: ele não parece em boa forma

Actor Matthew Perry se meteu em uma montanha-russa alguns meses atrás que o levou a promover seu livro de memórias em todo o país. O tema principal deste livro foi sua luta contra o vício em álcool e outras substâncias. Após a promoção, o ator desapareceu quase completamente da vida pública, mas só surgiu em público neste fim de semana. Perry atualmente mora em Los Angeles e foi flagrado por paparazzi parecendo sombrio, inchado e com o rosto vermelho. É bastante evidente que ele não estava se divertindo enquanto as fotos eram tiradas. Nenhuma confirmação sobre se ele está bem ou não pode ser compartilhada agora, porque esta é a primeira vez que uma câmera o vê nas últimas semanas.

Em suas memórias ‘Amigos, Amantes e a Grande Coisa Terrível: Um livro franco e sombriamente engraçado‘, Perry explora muitos estágios diferentes de sua vida. Ele fala sobre o quanto lutou contra o vício durante seu tempo como membro do elenco principal de ‘Friends’. O programa de TV de sucesso foi o que dominou todas as classificações durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Perry compartilhou que estava sóbrio na época da promoção do livro, mas não ouvimos falar dele desde que a turnê aconteceu em muitos talk shows e meios de comunicação. Na verdade, a última vez que Perry foi visto com boa aparência foi durante a festa GQ Men Of The Year.

Ataques de Matthew Perry contra Keanu Reeves

Nesse livro de memórias, talvez uma das maiores reações dos fãs foram seus ataques contra Keanu Reeves. Perry fala sobre a morte do ator River Phoenix e cita Keanu Reeves em um exemplo mal aproveitado. Dias depois que essa parte de seu livro foi revelada, o próprio Reeves ficou surpreso com as palavras de Matthew Perry e o obrigou a se desculpar. Matthew Perry disse que deveria ter usado seu próprio nome em vez de usar aleatoriamente o de Keanu Reeves. O ator de ‘Friends’ confirmou que na verdade é um fã de Keanu Reeves quando se desculpou por sua má escolha de palavras. Simplesmente olhando para essas novas imagens dele, podemos ver que Matthew Perry pode não estar passando por um bom momento.