Matthew Scholtz tem que fugir depois que sua moto pega fogo… no meio de uma entrevista!

EUt está se tornando cada vez menos comum, mas uma moto pegando fogo – ou um carro – tem sido uma característica constante de automobilismo através da história.

Já foi visto na pista, no pit lane e após um acidente, mas raramente acontece em um box. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu com Mateus Scholtz no meio de uma entrevista.

O americano estava sendo entrevistado pelo site do campeonato MotoAmerica, para falar sobre os testes privados de pré-temporada que estão ocorrendo no circuito de Buttonwillow.

Lá, o americano avaliava as chances de conquistar o título nesta temporada enquanto seus mecânicos faziam reparos em sua moto, uma Yamaha R1 da Westby Yamaha Racing Superbike equipe.

De repente, a máquina começou a queimar e o motociclista viu o entrevistador sentindo o calor, então a dupla fugiu.

Felizmente, tudo correu bem, pois um dos mecânicos rapidamente pegou um extintor de incêndio e apagou o fogo.

Na verdade, Scholtz conseguiu voltar à ação, embora sua equipe tenha levado várias horas para reconstruir o quadro de sua bicicleta.

Também aconteceu com Matthew Scholtz em 2019

Acontece que o piloto norte-americano, e esta equipa, já viveram algo semelhante em 2019, quando a sua Yamaha pegou fogo mas nas boxes.

Supõe-se que um pequeno derramamento de óleo ou combustível foi a causa do incêndio.