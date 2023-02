Mau perdedor? Chris Brown desrespeita Robert Glasper após derrota no Grammy

Chris Brown estava claramente chateado por não ter vencido o Grammy de Melhor Álbum de R&B. O cantor de R&B foi às redes sociais para criticar o músico para o qual perdeu, Robert Glasper. O artista que ganhou por Rádio Negra IIIbater fora ventoso e Maria J. BligeLucky Daye e PJ Morton.

Brown compartilhou quatro histórias do Instagram direcionadas a Glasper. Várias eram capturas de tela que diziam “Mano, quem diabos é esse?”, Ou um meme que dizia “Quem diabos é Robert Glasper?”. Ele também brincou dizendo que teria que “aprender a tocar gaita” e adotar o apelido de “Harmonica Brezzy”.

No geral, as postagens de Brown o surpreenderam nas redes sociais. Onde os usuários o chamavam de “ignorante” por desrespeitar um artista que tinha grandes nomes no álbum pelo qual ele ganhou o prêmio. Dentre elas: DELAMusiq Souldchild, Yebba, BG the Chicago Kid, PJ Morton, Sinal de boneca TyAnt Clemons, Jennifer Hudson…

O histórico de Glasper no Grammy supera o de Brown

O histórico de Chris Brown no Grammys é bem pobre. Apesar de 20 indicações ao longo de sua carreira, o que por si só já é um grande feito, ele venceu apenas uma vez. Foi em 2012, para seu álbum de R&B “FAME”

conta de vidro, por outro lado, foi indicado 11 vezes em oito categorias diferentes, ganhando cinco Grammys. Ele também escreveu e produziu para artistas como Snoop Dog, Mac MillerMos Def, Common, Ledisi, Jill Scott, The Roots, Lupe Fiasco e Norah Jones, entre outros.